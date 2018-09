Cipro: dirsi di sì dove è nata la Dea dell Amore

Sia che si desideri fare una romantica fuga last minute solo per due sia che si preferisca organizzare una cerimonia con tanti invitati le possibilità sono davvero moltissime. Ci si può dire di sì in riva al mare, in un punto panoramico, in un antico bagno turco di origine ottomana, in una location di campagna dalla romantica atmosfera shabby chic, in un luogo davvero insolito come un museo o addirittura sott’acqua.



All inclusive - E chi desidera anche contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico ha la possibilità di celebrare la cerimonia in una delle sei chiese cattoliche presenti sull’isola. Molto richieste sono naturalmente le soluzioni all inclusive che numerose strutture alberghiere offrono per poter ospitare in un unico spazio la cerimonia, il rinfresco, l’alloggio degli invitati e i momenti di festa, ma, qualsiasi sia la propria preferenza, Cipro offre davvero tantissime opportunità adatte a tutti i gusti e disponibilità di spesa. Quella dell’hotel tutto compreso è, appunto, la più semplice, ma le varianti sono pressoché infinite e si può decidere di dirsi di sì in un luogo, organizzare il rinfresco in un altro e sceglierne un altro ancora per un “the day after party”, abitudine sempre più in voga tra chi decide di sposarsi in una location lontana da casa.



Sposarsi senza pensieri - Sull’isola sono, inoltre, presenti molte realtà che propongono un ottimo servizio di wedding planning e che già attraverso una prima consultazione dei loro siti permettono di farsi un’idea dei possibili costi e delle attività di cui si può usufruire. Se non si desidera avere eccessive preoccupazioni o pensieri ci si può affidare a loro per tutto: scelta della location, menu, addobbi floreali, transfer, servizi di make up e acconciatura, servizio fotografico e aspetti legali. Quest’ultima parte non è particolarmente complessa e per potersi sposare a Cipro, in base alle disposizioni di legge vigenti, non è necessario effettuare le pubblicazioni di nozze presso le autorità italiane. Dal 2015, inoltre, la legge cipriota riconosce anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso.



Per maggiori informazioni: www.visitcyprus.com