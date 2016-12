12 agosto 2014 Dall'Oman alla Tanzania per una vacanza a tutto diving Mare cristallino, pesci colorati, coralli e tutta la magia dell'estate è una parte del paradiso che vi attende Tweet google 0 Invia ad un amico

14:49 - Se la vostra idea di vacanza per quest’estate è mare, mare e poi ancora mare ma con anche tanti momenti dedicati alle immersioni, provate a dare un’occhiata qui di seguito. Per voi tante idee di viaggio dall’Oman alla Tanzania per giorni e giorni dedicati solo al relax e al vostro sport acquatico preferito.

NEI MARI PIU' BELLI DEL MONDO - Se amate le atmosfere orientali allora la vostra mete ideale per la vostra vacanza è sicuramente il Sultanato dell’Oman, situato nel sud-est della penisola arabica e che si affaccia sul Golfo dell’Oman e sull’Oceano Indiano. Merito infatti dei fondali del Mar Arabico, dove abita una affascinante fauna marina che trova rifugio nella barriera corallina, e della riserva naturale delle isole Damaniyat, al largo delle coste davanti alla città di Barka, il Sultanato dell’Oman è un vero e proprio eden per gli amanti delle immersioni. La Riserva Naturale Marina delle isole Damaniyat è un luogo veramente unico. Noto infatti per i suoi giardini di corallo e la ricca fauna acquatica è considerato uno dei siti di immersione più belli del Sultanato dell’Oman. Preparatevi ad ammirare aragoste, tonni, branchi di barracuda, serpenti di mare, mante, seppie, squali balena e tante altre meraviglie marine.

E se non avete idea di dove soggiornare, a pochi chilometri dalla capitale Muscat, in prossimità del villaggio di pescatori di Sifah, sorge Jebel Sifah: il luogo ideale per un soggiorno balneare ma anche il punto di partenza per la scoperta del sultanato. Qui ad attendervi c’è il Sifawy Boutique Hotel con la sua atmosfera calda e accogliente.

All’Oriente preferite il mare esotico? Bene, allora la vostra meta ideale è l’isola di Biyadhoo delle Maldive. L’isola sorge nell’atollo di Male Sud ed è il paradiso delle immersioni. Se invece amate l’atmosfera vera e selvaggia dell’Africa allora il vostro posto ideale è l’Isola di Mafia poco lontano da Zanzibar. L’oasi perfetta per le vostre immersioni è la spiaggia della baia di Chole, nel cuore del Parco Marino. La baia è un luogo di incomparabile bellezza, con acque limpide e calme, protetto dalla barriera corallina che è facilmente raggiungibile a nuoto. E se non avete assolutamente idea di dove alloggiare c’è sempre il che offre anche il pacchetto Diving 5 giorni/10 immersioni. Infine, se avete bisogno di qualche dritta per affrontare al meglio le profondità marine, affidatevi al Centro Immersioni "Diving Big Blue". Il propretario, Mario, è italiano e conosce perfettamente i fondali dell'isola.



