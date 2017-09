19 settembre 2017 14:00 Torino, Museo Egizio: è il più amato d’Italia La struttura al top del mondo è il Metropolitan Museum,; leader in Europa è Musee d’Orsay. L’Italia è solo nona nel Vecchio Continente

Il Museo Egizio di Torino piace ai visitatori ancor più degli Uffizi di Firenze. Ma non sfonda in Europa, collocandosi solo al nono posto della classifica delle strutture museali del Vecchio Continente più amate dai viaggiatori internazionali, senza entrare nella TopTen mondiale. Insomma, siamo un Paese che possiede una inesauribile quantità di reperti storici e storici, ma i nostri musei non sono così di appeal per i viaggiatori internazionali. Il museo che più piace al mondo è il Metropolitan Museum of Art di New York, che conquista il primato per il terzo anno consecutivo, mentre il più apprezzato d’Europa è il Musee d’Orsay di Parigi.

I musei più amati dʼItalia Tripadvisor 1 di 10 Tripadvisor 2 di 10 Tripadvisor 3 di 10 Tripadvisor 4 di 10 Tripadvisor 5 di 10 Tripadvisor 6 di 10 Tripadvisor 7 di 10 Tripadvisor 8 di 10 Tripadvisor 9 di 10 Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La classifica dei musei più amati dai viaggiatori di tutto il mondo è resa nota da TripAdvisor®, nella TopTen dei premi "Travelers’ Choice™ Musei 2017". I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i musei di tutto il mondo, raccolte in un periodo di 12 mesi.



In Italia, dunque, il primato va al Museo Egizio di Torino, che supera gli Uffizi di Firenze, in seconda posizione, e la Galleria dell’Accademia, sempre a Firenze, al terzo posto. Molto apprezzate, nella struttura torinese, sono le visite guidate con l’assistenza dell’egittologo. Il Museo Egizio è anche l’unica struttura italiana a entrare nella TopTen europea (al nono posto), al cui vertice si piazzano il Musee d'Orsay a Parigi, seguito da Palazzo d'Inverno e Hermitage a San Pietroburgo (secondo posto) e dal Museo dell’Acropoli ad Atene al terzo. Gli Uffizi si collocano fuori classifica per un soffio, in undicesima posizione.



TOP 10 ITALIA

1 - Museo Egizio di Torino, Torino

2 - Galleria degli Uffizi, Firenze

3- - Galleria dell'Accademia, Firenze

4 - Galleria Borghese, Roma

5 - Musei Vaticani, Vaticano

6 - Castel Sant'Angelo, Roma

7 - Museo Nazionale del Cinema, Torino

8 - Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

9 - Museo dell'Automobile, Torino

10 - Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Musei: la classifica europea Tripadvisor 1 di 10 Tripadvisor 2 di 10 Tripadvisor 3 di 10 Tripadvisor 4 di 10 Tripadvisor 5 di 10 Tripadvisor 6 di 10 Tripadvisor 7 di 10 Tripadvisor 8 di 10 Tripadvisor 9 di 10 Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci TOP 10 EUROPA

1 - Musée d'Orsay, Parigi, Francia

2 - Palazzo d'inverno e Hermitage, San Pietroburgo, Russia

3 - Museo dell’Acropoli, Atene, Grecia

4 - Museo del Prado, Madrid, Spagna

5 - Victoria and Albert Museum, Londra, Regno Unito

6 - National Gallery, Londra, Regno Unito

7 - Vasa Museum, Stoccolma, Svezia

8 - Museo del Louvre, Parigi, Francia

9 - Museo Egizio di Torino, Torino, Italia

10 -Rijksmuseum (Museo Nazionale), Amsterdam, Paesi Bassi