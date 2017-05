Sette settimane con il nettare dell’Alto Adige

Un’iniziativa che va alla scoperta del territorio di Bolzano e dintorni con iniziative che coinvolgeranno Terlano, Vilpiano e Settequerce, soleggiati centri di produzione dei pregiati asparagi Margarete: e qui sono in programma degustazioni in abbinamento con un eccellente Sauvignon, imbottigliato ad hoc in occasione di Vino in Festa.



Le delizie della bella stagione - Altri interessanti stimoli per le papille gustative ad Appiano con eppanCulinaria: da giovedì 4 a domenica 21 maggio, gli chef di una decina di locande e ristoranti proporranno creazioni primaverili a base, tra le tante cose, di asparagi, rape rosse, porri, erbe selvatiche e tartufo, accompagnati naturalmente da vini selezionati dei viticoltori locali.



Le notti del Pinot nero - Tante le iniziative anche nella zona della collina di Castelvetere, dove i paesi di Ora, Montagna, Egna e Salorno saranno protagonisti fino a metà maggio delle serate enogastronomiche a tema Le notti del Pinot nero. Lo stesso pregiato rosso sarà al centro delle “Giornate Altoatesine del Pinot nero”, a Egna e Montagna da sabato 6 a lunedì 8 maggio: oltre alla premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale del Pinot nero, non mancheranno interessanti degustazioni guidate e seminari.



Appuntamenti a non finire - Sabato 6 maggio, altro appuntamento a Caldaro per il gettonatissimo Wineparty: appuntamento dalle 20 presso il Winecenter, dove i vignaioli locali proporranno i loro migliori vini bianchi e rossi e – a far da contorno – assaggi e dj-set. Si farà festa anche venerdì 19 maggio, dalle 19 alle 24, presso la Tenuta Vinicola Mayr-Unterganzner di Bolzano: in questo caso l’occasione sarà Tirolensis ars vini, evento che proporrà la degustazione di circa settanta vini pregiati abbinati a gustose preparazioni culinarie, il tutto accompagnato da musiche e giochi di luce per una serata magica nell’ambientazione di un tipico maso tirolese. Originale anche l’appuntamento nella piazza del municipio di Nalles, il 26 maggio, con Wine & Fashion, sfilata di moda alternata a specialità gastronomiche e assaggi di ottimi vini locali. Feste, musica e tanto divertimento anche per la Notte di S. Urbano (25 maggio a Terlano), al Wineparty Alto Adige (26 maggio al Parkhotel Laurin a Bolzano), al concerto di musica classica contemporanea VIN-o-TON (26 maggio, presso la tenuta Alois Lageder di Magrè) e infine a Vino & Musica (1 giugno, Cortaccia).



Il vino e il pane dei Romani - Un curioso esperimento gustativo si terrà invece al Museo provinciale del vino di Caldaro dove, il 21 maggio dalle 10 alle 17, è in programma Vino e pane degli antichi romani, con l’assaggio di vino pepato e pane al miele. Si tornerà nella stessa location sabato 3 giugno, dalle 19 alle 21, con un’occasione unica e per assaggiare rarità enologiche di antichi vitigni.



Approfondimenti enologici - Per chi volesse approfondire ulteriormente le proprie conoscenze enologiche, la località di Cornaiano ospiterà a inizio maggio una serata dedicata a La fioritura della vite, organizzata dall’associazione Weinwelt, mentre per degustazioni di etichette top appuntamento il 25 maggio, nella piazza della chiesa di Ora, alla scoperta del rosso autoctono Lagrein, quindi di nuovo a Caldaro, il 26 maggio, con i vini che si fregiano del sigillo Charta del Kalterersee. Per gli appassionati di Gewuztraminer, infine, imperdibile l’omonima passeggiata tra i vigneti in programma il 28 maggio a Termeno.



Per maggiori informazioni: www.stradadelvino-altoadige.it