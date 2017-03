Un tuffo nel medioevo tra i castelli altoatesini

In Alto Adige infatti si contano circa 800 tra castelli e rocche; 200 solo nella zona di Bolzano, un patrimonio che per la maggior parte è rimasto in ottimo stato, grazie anche alle opere conservative effettuate, tanto che alcuni manieri e palazzi sono diventati sedi di musei da visitare, dove fare un tuffo all’indietro nel tempo fino al Medioevo. Per andare alla scoperta di queste antiche dimore, in cui dame e cavalieri erano protagonisti di intrighi e duelli, esistono molti masi Gallo Rosso situati in luoghi strategici per un facile raggiungimento dei vari castelli altoatesini.



Tra vigneti e laghi balneabili - Il maso biologico Weingut Stuck, ad esempio, oltre ad essere immerso in un contesto meraviglioso perché circondato dai propri vigneti, con un giardino rigoglioso, un proprio laghetto balneabile ed una vista stupenda sulla città di Bolzano e sullo Sciliar, si trova in un’ottima posizione perché situato ad Appiano, vicino alla “passeggiata dei tre castelli” (Castel d’Appiano, Castel Boymont e Castel Corba), una piacevole escursione molto consigliata nella stagione della primavera.



Ideale per bambini - Per visitare Castel Montechiaro in Val Venosta, il maso ideale in cui soggiornare è Hof am Schloss, il cui nome significa appunto “maso vicino al castello”. Questo maso, i cui ospiti possono godere di silenzio e tanta natura, mentre i bambini giocano nel parco giochi esterno o si divertono ad accudire gli animali nella stalla, è nella località di Prato allo Stelvio, ai piedi delle rovine di Castel Montechiaro, che risale al XIII secolo, noto in lingua tedesca come Schloss Lichtenberg.



Il maniero del menestrello - A pochi passi dal maso Schlosshof di Fiè allo Sciliar (in estate luogo ideale per i numerosi sentieri e percorsi ciclabili nel parco naturale), sorge, su un promontorio roccioso con l’imponente massiccio dello Sciliar sullo sfondo, il Castello medievale di Presule. Questo sontuoso maniero era di proprietà del famoso menestrello e poeta medievale Oswald von Wolkenstein. Gallo Rosso inoltre, offre anche la possibilità di soggiornare in diversi masi storici, alcuni dei quali sono dei veri e propri castelli, come Ansitz Schloss Gravetsch, un maso sotto tutela la cui storia è testimoniata dal 1150 d.C.. Per gli ospiti sono disponibili due appartamenti e tante opportunità per trascorrere una vacanza indimenticabile.



