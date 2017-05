Invito in Umbria, una terra “ricca di tempo”

La bella stagione è il momento ideale per esplorare la Regione Umbria : i suoi borghi si animano grazie a un ricco calendario di appuntamenti che arricchisce di interessanti opportunità il panorama di spunti che fanno di questa terra una meta imperdibile. Maggio, giugno, luglio e agosto sono mesi in cui rivivono antiche tradizioni, enogastronomia, musica e spettacolo , per un vero e proprio viaggio nel cuore.

Per citare qualche appuntamento, ad esempio, il 15 maggio a Gubbio si svolge la Corsa dei Ceri: non solo una festa religiosa, ma una giornata in cui si intrecciano indissolubilmente la tradizione e la cultura di un’intera regione. Perugia, invece, dal 18 al 21 maggio, raccoglie i foodies di tutta Italia per il Festival dello Street Food, un vero e proprio viaggio culinario alla scoperta di sapori e culture di tutto il mondo. Il fine settimana successivo, poi, Cascia celebra la sua Patrona Santa Rita nel mese delle rose, il fiore che la rappresenta, con un nutrito programma di celebrazioni e di eventi. Il 27-28 maggio, infine, il mese si chiude con Cantine Aperte l’evento enoturistico più importante d’Italia, che coinvolge diversi luoghi e cantine, alla scoperte delle eccellenze vinicole e gastronomiche di questa splendido territorio.



L’invito a visitare l’Umbria, alla scoperta di una terra di grande autenticità e bellezza nella quale viaggiare con il cuore, è il messaggio che Regione Umbria ha deciso di lanciare nella sua nuova campagna di promozione turistica con un nuovo spot, diretto da Luca Manfredi ed interpretato da Filippo Timi con la partecipazione di Veronica Corvellini e le musiche di Giovanni Guidi.



“La campagna di comunicazione e promozione turistica in programmazione sui principali media nazionali - ha spiegato il vice presidente e assessore al Turismo Fabio Paparelli - ha l’obiettivo di rilanciare il turismo umbro e di contribuire a superare le criticità di questi ultimi mesi”.

Per la Presidente della Regione Catiuscia Marini “la campagna rappresenta un punto di svolta che si colloca in un tempo utile ad intercettare un turismo per lo più non organizzato, che è alla ricerca di un’offerta sempre più completa, dove la cultura si intreccia all’enogastronomia, alle attività all’aria aperta e al benessere. Con l’arrivo della bella stagione – ha sottolineato la Presidente - l’Umbria si fa ancora più bella e, con la nuova campagna di promozione turistica, “Umbria, il tuo cuore verde” intendiamo valorizzare il nostro territorio insieme ai numerosi appuntamenti che seguiranno durante tutta la stagione turistica primaverile ed estiva all’insegna della musica, dell’arte, dell’intrattenimento, delle tradizioni e dei grandi festival”.