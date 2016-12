30 marzo 2015 Hotel pet friendly: cani e gatti benvenuti Per chi non rinuncia a viaggiare con il proprio amico a 4 zampe, gli animali diventano clienti di riguardo in molti alberghi italiani Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Cani e gatti, non solo accettati in stanza con il padrone, ma anche coccolati con attenzioni particolari. Anche in Italia sono sempre più numerosi gli alberghi Pet Friendly che accolgono senza problemi chi viaggia in compagnia del proprio inseparabile amico a quattro zampe, ospite di riguardo a cui sono riservate sistemazioni comode e confortevoli e servizi a misura di animale. Il tutto, nella maggior parte dei casi, con un supplemento alla tariffa della camera.

Fra i primi a muoversi in tal senso, gli alberghi affiliati al gruppo Space Hotels, che promuovono l’ospitalità Pet Friendly con un link dedicato sul sito ( www.spacehotels.it ) e con servizi esclusivi: non solo ampi spazi all’aperto ma anche brandine, ciotole, giocattoli e ovviamente golose pappe. L’attenzione per gli amici animali non rimane chiusa nella stanza d’hotel: molti alberghi del gruppo, infatti, mettono a disposizione piccole guide con informazioni utili, dall’elenco dei parchi dove i cani possono passeggiare senza guinzaglio, ai negozi di articoli e alimenti per animali, agli ambulatori veterinari e molto altro ancora. Ecco di seguito, a titolo esemplificativo, quali servizi si possono trovare.



Hotel Metropole & S. Margherita di Santa Margherita Ligure - All’arrivo in camera, un morbido tappetino, la ciotola per l’acqua e un simpatico omaggio. All’esterno della stanza, la libertà di muoversi liberamente in tutti gli ambienti dell’hotel (ad eccezione delle zone ristorante e della spiaggia/piscina) e di correre nel parco. Incluso nella tariffa, il menù personalizzato.



Hotel Athena di Siena - Accoglie gli animali con un check-in dedicato all’arrivo e con un delizioso cartello personalizzato da appendere alla porta della stanza. Gratuitamente, cuccia e ciotola per il cibo e nessuna scomodità per i padroni, grazie al room service gratuito per ristorante, colazione e bar per tutta la durata del soggiorno.



Hotel dei Cavalieri di Milano - Accetta volentieri cani di piccola taglia e li coccola con un trattamento da veri vip: ciotola, menu con scelta del cibo preferito, cuccia, sacchetto igienico, camera con parquet e gustose crocchette. In omaggio, un simpatico giocattolo.



Hotel Savoy di Pesaro - Dispone di cibo selezionato e fornisce una serie di informazioni riguardanti i giardini pubblici dove portare Fido, le spiagge in cui può entrare e i ristoranti che accettano animali.



Hotel Ambasciatori di Rimini - Con un piccolo supplemento, una morbida cuccia e una ciotola per il cibo aspetteranno l’amico a quattro zampe all’arrivo in camera.



Hotel Londra di Firenze - Si accolgono i cani con brandina, ciotola, giochi e una brochure dedicata in cui sono segnalati i giardini pubblici con aree in cui i cani possono passeggiare senza guinzaglio, i servizi toletta e pet-sitting.



First Hotel Malpensa - A Somma Lombardo vicino all’aeroporto, permette agli amici animali l’accesso a tutte le stanze e le aree comuni dell’hotel (unica eccezione, il ristorante) e fa trovare all’arrivo in camera ciotole per acqua e cibo, tovaglietta ed anche un piccolo gift di benvenuto.



Grand Hotel Sitea di Torino - Cani e gatti sono i benvenuti e trovano ad aspettarli una ciotola e un tappetino tutto per loro.