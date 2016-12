Alto Adige: vacanze in maso, senza allergie

06:00 - I masi sono la residenza ideale per chi vuole passare una vacanza in tranquillità, a contatto con la natura, riscoprendo la pace e la genuina bellezza dell’Alto Adige. Sono più di 1600 agriturismi, salvaguardati dall’associazione Gallo rosso che ne promuove e favorisce l’attività e li riunisce sotto un marchio appartenente all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. I masi sono organizzati in una rete che ne giudica i servizi, associando loro da 1 a 5 fiori, in una scala che ne valuta l’efficienza ed i servizi offerti. Gli ospiti possono così scegliere la struttura che più si addice ai loro desideri e alle loro necessità, per trascorrere al meglio il loro soggiorno nel verde.Ecco sei validi motivi per passare una vacanza in un maso.

Ospitalità - I contadini che accolgono gli ospiti nel proprio maso si occupano di loro personalmente, facendoli sentire come se fossero a casa propria. L’ospite conosce la famiglia dei contadini, che si dimostra sempre disponibile a venire incontro ad ogni necessità, esigenza o curiosità. Non solo: i contadini organizzano anche momenti di convivialità in cui si entra in contatto con i tratti tipici della cultura altoatesina come la cucina e la tradizione.



Prodotti genuini - Succhi di frutta, sciroppi, latte, yogurt, marmellate, formaggi, distillati e vini sono solo alcuni dei prodotti sani ma soprattutto buoni che vengono offerti agli ospiti. Sono realizzati con amore e passione dai contadini e possono essere assaggiati sul posto o acquistati nel maso stesso. Spesso viene offerta anche la colazione, con prodotti rigorosamente fatti in casa, da gustare a buffet oppure in cestini da consumare comodamente nel proprio appartamento. I Masi vivi - Il maso è vissuto con passione dalla famiglia che lo possiede. Tutti i membri vi lavorano ogni giorno, dalla mattina alla sera. Questo è in sintesi il concetto di maso vivo: chi vi soggiorna, anche solo per una settimana, può provare e capire cosa significhi viverci. Per grandi e per bambini è un’esperienza unica aiutare a foraggiare le bestie nella stalla, mungerle, raccogliere le verdure nell’orto e la frutta dagli alberi, occuparsi degli animali da cortile. Tutte esperienze che vivendo in città raramente si possono provare.



Tranquillità e relax - Molti masi si trovano in alta montagna, o comunque lontano dai centri o dalle zone turistiche. Gli ospiti possono pertanto godere del silenzio, interrotto al massimo dai rumori degli animali e hanno la possibilità così di fare tante attività a contatto con la natura. L’ubicazione dei masi, immersi nel verde, dà la possibilità di rifornirsi di acqua direttamente dalla fonte, di respirare aria pura e pulita e di ammirare meravigliosi panorami mozzafiato.



Masi per chi soffre di allergie - Ci sono masi organizzati per ospitare persone diversamente abili o famiglie, masi storici, masi per gli appassionati di equitazione o bicicletta, e poi ci sono anche 3 agriturismi indicati per le persone che soffrono di allergie o che hanno una particolare sensibilità alle fioriture. Questi masi sono dotati di attrezzature, di elementi d’arredo e di biancheria realizzati con materiali naturali e non trattati: i materassi, le lenzuola, le tovaglie e le tende presenti sono tutti in tessuti anallergici. Nelle camere inoltre non è permesso fumare. I tre masi sono situati in zone in cui la fioritura è molto breve e di conseguenza anche la presenza di pollini è molto contenuta.



Piccole strutture, ben arredate - I masi Gallo Rosso sono piccole strutture con alloggi comodi e ben arredati, con tanto legno, costruiti con materiali naturali e di alta qualità che portano l’ospite a rilassarsi. Inoltre gli appartamenti non sono mai più di cinque: questo consente di rilassarsi e sentirsi come a casa, in una location ideale per riprendersi dal ritmo frenetico della quotidianità.



Masi speciali - Insomma il Maso è la meta perfetta per una vacanza per rilassarsi immergendosi nella natura e nella semplicità della tradizione contadina. Oltre ai masi classici, ci sono più di 100 strutture che si sono specializzate in determinate attività specifiche, tra cui la ristorazione contadina (Masi con gusto), l’artigianato (Artigianato contadino) o la produzione di prodotti gastronomici genuini (Sapori del Maso). Tutta l’attività dell’associazione Gallo Rosso, che si occupa dei masi e del loro mantenimento e miglioramento, è ispirata dalla volontà di sostenere i contadini nello sviluppo di attività da affiancare all’ Agricoltura, avvicinando le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini.



Per ulteriori informazioni: www.gallorosso.it

