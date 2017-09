Viaggiare con filosofia. In dodici tappe

Luoghi da vivere intensamente tracciati in un sorta di vedemecum del pensiero dal motore di ricerca turistica Hundredrooms cominciando dall’Agorà di Atene, la piazza della più importante polis greca, dove non a caso nasce la democrazia e la civiltà occidentale. In tale contesto non si può non pensare a Socrate, maestro da molti ammirato, ma anche temuto per la sua capacità di smascherare l’ignoranza e l’ipocrisia.



Giardino di Ipazia, Roma - Nata ad Alessandria d’Egitto, Ipazia fu un’illustre filosofa neoplatonica, astronoma e matematica. Completamente dedita alla conoscenza, sostenne idee contrarie alla cristianità e pagò con la vita la difesa delle proprie convinzioni. Fu brutalmente uccisa per ordine del vescovo Cirillo, dilaniata con cocci aguzzi e data alle fiamme. Oggi a questa grande filosofa, emblema del riscatto femminile, è intitolato un giardino proprio nella capitale indiscussa della cristianità, in via Giorgio Morandi 69 (Tor Sapienza).



Monumento a Giordano Bruno, Roma - La capitale del Belpaese ospita anche un monumento dedicato a un altro martire della censura cristiana. La statua di Giordano Bruno sorge a Campo de’ Fiori, che è proprio la piazza in cui il filosofo degli “eroici furori” fu bruciato al rogo per aver sostenuto l’immanenza di Dio nel mondo.



Statua di Averroè, Cordova (Spagna) - Assieme ad Avicenna, Averroè fu il più influente filosofo musulmano del Medioevo. A lui è dedicata una statua nella città spagnola di Cordova, dove appunto nacque. Averroè sosteneva la piena armonia di religione e filosofia, due sfere che perseguono la stessa verità attraverso metodi e strumenti differenti: la fede e la ragione. I filosofi, infatti, per Averroè hanno tutto il diritto di usare la ragione, al di là del credo religioso.



Monumento a Erasmo a Rotterdam (Paesi Bassi) - Principale esponente dell’umanesimo cristiano, Erasmo da Rotterdam predicava il rispetto dell’uomo e della sua dignità, condannava ogni forma di violenza e invitava all’uso sapiente della ragione, guida fondamentale per vivere rettamente. Nel suo Elogio della Follia, esaltava la follia (nella sua accezione positiva), che accompagna le nostre scelte e spesso sta alla base delle relazioni interpersonali. A Erasmo è dedicato un monumento a Rotterdam, sua città d’origine.



Chiesa del Castello di Wittenberg (Germania) - Qui Martin Lutero espose le 95 tesi che portarono alla rottura con la Chiesa cristiana e alla nascita del protestantesimo. Il gesto del frate agostiniano fu dettato dalla strenua volontà di fermare la vendita delle indulgenze e la remissione dei peccati attraverso lauti versamenti in denaro, arrivata a livelli di grave speculazione.



Maison Descartes, Amsterdam (Paesi Bassi) - Al numero 6 di Westermarkt, ad Amsterdam, visse René Descartes, grande pensatore francese che diede inizio a una rivoluzione filosofica senza precedenti. Cartesio, infatti, pone il soggetto pensante a fondamento della conoscenza, nella misura in cui esso rappresenta la prima indubitabile certezza, da cui derivano poi tutte le altre. La casa di Cartesio ad Amsterdam ospita oggi il Consolato e l’Istituto francese, ed è meta ambita di molti turisti.



Casa-museo di Spinoza, Rijnsburg (Paesi Bassi) - Originario di Amsterdam, Baruch Spinoza passò alcuni dei suoi anni nel piccolo villaggio di Rijnsburg, nella casa del medico e collegiante Herman Hooman, che oggi ospita, appunto, il museo spinoziano. Qui sono custoditi documenti, lettere, ritratti, pergamene in pelle e una collezione di libri unica al mondo. Al filosofo olandese è anche dedicata una statua nel quartiere ebraico di Amsterdam.



Castello di Vincennes, Parigi (Francia) - Questo imponente castello fortificato, eretto tra il XIV e il XVII secolo, fu per alcuni anni anche una prigione politica. Qui furono imprigionati personaggi come il marchese de Sade e Denis Diderot. Direttore dell’Encyclopédie e grande pensatore illuminista, Diderot si batté per la difesa della conoscenza universale, intesa come mezzo per la conquista della vera libertà, aggirando la ferrea censura dei suoi tempi. Al filosofo è dedicata anche una statua nel piccolo comune di Langres, dove egli nacque.



Cattedrale di Königsberg (oggi Kaliningrad, Russia) - Qui giace Immanuel Kant, che nacque proprio in questa città, allora capitale della Prussia orientale, e vi trascorse tutta la vita. Di Kant si ricorda soprattutto la profondità di pensiero e il rigore morale. Il filosofo illuminista sosteneva l’esistenza di un imperativo categorico che si costituisce come guida morale di ciascun individuo. Particolare e universale al tempo stesso, l’imperativo categorico è infatti una norma che ciascuno può cogliere dentro di sé, ma che può essere elevata “a legge universale della natura”.



Statua di Marx e Engels, Berlino (Germania) - Agli autori del Manifesto del Partito Comunista, che ha profondamente influenzato il pensiero politico e la Storia degli ultimi due secoli, è dedicato un monumento nel centro della capitale tedesca. Non scevra di polemiche, nel 2012 la statua ha rischiato di essere letteralmente “sfrattata”.Un ministro aveva infatti proposto di spostarla nel cimitero di Friedrichsfelde, dove sono seppellite decine di personalità del socialismo, del comunismo e della socialdemocrazia tedesca.



Lago di Costanza (o Bodensee), al confine tra Austria, Svizzera e Germania - Nei pressi di questo luogo c’è più di un’attrazione che ben si inserisce in quest’itinerario filosofico.. Nel vicino villaggio di Gaienhofen, sulla penisola di Höri, si può infatti visitare la casa-museo di Hermann Hesse, dove lo scrittore visse dal 1904 al 1907. A Messkirch, che dista circa 60 chilometri da Höri, si trova invece il museo dedicato a Martin Heidegger, il filosofo di Essere e Tempo.