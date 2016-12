19 febbraio 2015 Valencia ti aspetta per la festa più folle La città spagnola celebra dall’1 al 19 marzo Las Fallas, una festa che rivela tutto il colore, la musica e la vitalità della Spagna. Da non perdere Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Dall'1 al 19 marzo Valencia celebra Las Fallas, la festa più attesa dalla città spagnola, che richiama turisti da tutto il mondo. A partire dal 1 marzo, appuntamento d’obbligo alle 14.00 con le tradizionali mascletàs, spettacoli di fuochi artificiali in Plaza del Ayuntamiento, cui segue il rito dell’aperitivo. La festa entra nel vivo dal 15 al 19 marzo: oltre 400 sculture monumentali di cartapesta dipinta a mano invadono le strade della città per poi essere consumate dal fuoco il 19 marzo, giornata conclusiva di Las Fallas, che segna l'inizio della primavera. Vi raccontiamo i momenti più emozionanti e divertenti.

1. Despertà - Ogni giorno delle Fallas comincia nelle prime ore del mattino con la Despertà, che in valenciano significa "risveglio" e fa riferimento all’atto di richiamo del quartiere alla festa. In questa occasione, i falleros scendono in strada e gettano a terra i"tró de bac" (petardi), producendo un fortissimo rumore che richiama la gente per le strade della città, dando inizio alla giornata di festa e di divertimenti.



2. Mascletà - La Mascletà è senza dubbio uno degli atti più spettacolari delle Fallas: ogni giorno dall’1 al 19 marzo a partire dalle ore 14 nella Plaza Ayuntamiento (Piazza del Comune) vengono accesi scoppiettanti fuochi d’artificio, ad un ritmo crescente che scandisce la grande attesa per il giorno finale della festa, il 19 marzo. L’affluenza di valenciani e turisti è sempre straordinaria.



3. Ofrenda de flores - L’Ofrenda de Flores alla Vergine degli Abbandonati, patrona del regno di Valencia, è la maggiore espressione di religiosità e devozione di tutto il calendario festivo delle Fallas. Il 17 e il 18 marzo una sfilata di falleros e falleras in costumi tradizionali affluisce dinanzi all’imponente statua della Vergine posta al centro della piazza che porta il suo nome, recando in dono dei rami di fiori per renderle omaggio.



4. Concorso di paella - Durante Las Fallas si celebra anche la grande eredità culinaria valenciana, di cui la paella ne è l’espressione più importante. Nei giorni della festa il suo aroma inconfondibile invade le vie della città, poiché tradizione vuole che questo piatto venga cucinato all’aria aperta con legna d’arancio. Momento speciale è il concorso per la miglior paella, che scatena la creatività e la maestria dei cuochi valenciani.



5. Cabalgata del fuego - Questa spettacolare parata si tiene l’ultima sera per celebrare il fuoco, simbolo dello spirito stesso della festa. La Cabalgata del Fuego è il vero e proprio gran finale e racchiude tutti gli elementi che caratterizzano Las Fallas, in un tripudio di colori, suoni e spettacoli pirotecnici.



6. Cremà - Il 19 marzo è il giorno della Cremà delle Fallas, ovvero il falò delle oltre 800 sculture monumentali di cartapesta dipinte a mano che sfilano per le strade. Il rituale della Cremà è lento e spettacolare, e deve rispettare alcune caratteristiche: la struttura, infatti, una volta appiccato il fuoco grazie a petardi piazzati in punti strategici, deve cadere verso il basso e non lateralmente; una volta rimaste solo le ceneri, i falleros ballano attorno a queste e la festa continua a suon di musica e danze.



7. I buñuelos - Da non perdere durante il periodo delle Fallas sono i buñuelos, le tipiche frittelle con la cioccolata che vengono servite calde e fragranti ad ogni angolo di Valencia. Le specialità che la cucina locale offre sono infinite e tutte da provare. Le occasioni non mancano grazie ai numerosi ristoranti di qualità dove gustare piatti autentici in un’atmosfera ancora più suggestiva nei giorni di festa.



9. Fuochi artificiali - Un’altra esperienza da non perdere sono gli spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo di Valencia dal 15 al 19 marzo. In un tripudio di colori, centinaia di fuochi artificiali animano le serate conclusive delle Fallas in Paseo de Alameda: qui il pubblico si trova per assistere a questo evento mozzafiato, che culmina la sera del 18 marzo con la "Nit de foc".



10. Costumi tradizionali - La tradizione valenciana emerge in tutto il suo splendore nei costumi tipici che vengono indossati dai falleros e dalle falleras durante le sfilate e per la strade della città durante il periodo della festa. In particolare le donne colpiscono per le decorazioni e accessori che sfoggiano con orgoglio. I colori vivaci e la ricca lavorazione di questi abiti rimane impressa come una delle immagini più vivide delle Fallas.



Las Fallas - Istruzioni per l’uso - La Valencia Tourist Card è la soluzione più comoda per spostarsi in città durante Las Fallas. Grazie a questa tessera, è possibile viaggiare gratis dall’aeroporto al centro e raggiungere tutte le Fallas viaggiando gratuitamente. Inoltre, si potrà approfittare di numerosi sconti per le visite a Musei e Monumenti, oltre che in numerosi negozi, ristoranti e bar della città. Inoltre, chi acquista la Valencia Tourist Card in occasione delle Fallas, potrà approfittare di un’offerta ancora più conveniente e riceverà un omaggio.



Per informazioni: www.visitvalencia.com



Per le condizioni meteo in tempo reale su Valencia visita: www.meteo.it