Svizzera: sul Pilatus con la cremagliera più ripida del mondo

Con i suoi 2.132 m di altezza e le antiche leggende che lo circondano, il Pilatus, monte vedetta del sistema prealpino svizzero, domina con la sua imponente sagoma di boschi e rocce Lucerna e il suo lago. Il suo nome, narra la tradizione popolare, è dovuto al fatto che proprio qui fu sepolto il traditore Ponzio Pilato. Ad accrescerne la fama inquietante un’altra leggenda, che lo vuole abitato da terribili draghi. E proprio un drago, rosso con tanto di fuoco sprigionato dalle fauci, è l’accattivante logo della località, diventata uno dei must turistici dell’intera Svizzera.



La cremagliera da record - Un modo divertente e inconsueto per esplorarlo è salire fino al Pilatus Kulm con la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo (che si inerpica con una pendenza che raggiunge in alcuni tratti il 48%) e ridiscendere dal lato opposto con la funivia panoramica. Nel XIX secolo, l’ingegnere Eduard Locher ebbe la pazza idea di costruire una ferrovia per raggiungere la cima del monte. Il 4 giugno 1889 la ferrovia – a vapore fino al 1937 - fece la sua prima corsa sulla tratta lunga ben 4.618 metri, da Alpnachstad alla vetta. Con una pendenza del 48%, vanta ancora oggi il titolo della più ripida al mondo.



Vista superba, sport e accoglienza di classe – Vale la pena di salire sul Pilatus, oltre che per la vista superba, anche per le molte e piacevoli attività che vi si possono praticare: sport, giochi e animazione anche per i più piccoli, passeggiate, fra cui quella, gettonatissima, del Cammino del drago di Hans Enri. Nel maggio 2010 l’Hotel Pilatus-Kulm, inaugurato nel 1890, ha riaperto con un look fresco e un’offerta gastronomica di alto livello, pur mantenendo il suo fascino Belle Epoque. Le 27 camere in moderno stile alpino garantiscono sonni profondi; nella sala Queen Victoria o in quella del caminetto portate a base di prodotti freschi e regionali deliziano anche i palati più esigenti. Grazie a una galleria panoramica, il Kulm è inoltre collegato all’hotel Bellevue, il che garantisce un tragitto riparato in caso di maltempo.



Dal battello alla cremagliera - Il Pilatus dà la possibilità ai turisti di fare una bella escursione circolare, utilizzando vari mezzi di collegamento: da Lucerna si raggiungono in battello le sue pendici, presso Alpnachstad, e da qui si parte alla volta dell’altissima vetta grazie alla cremagliera. Al ritorno si scende in cabinovia e funivia panoramica fino a Kriens e da qui si prende il bus per tornare a Lucerna. Il tour circolare è fattibile anche nella direzione opposta: all’andata bus e funivia, al ritorno cremagliera e battello.



Turisti illustri – Turisticamente il Pilatus cominciò ad essere conosciuto nell’Ottocento con l'apertura della via del Gottardo. Molti i personaggi illustri che salirono sulla sua vetta. Nel 1859 Richard Wagner raggiunse la piattaforma sul Pilatus, la regina Vittoria d'Inghilterra vi salì a cavallo, il re Don Carlos di Spagna o l'esploratore antartico Lincoln Ellsworth ne raggiunsero la cima: tutti restarono ammaliati dal suo straordinario panorama, che abbraccia tutta la Svizzera centrale.



