Spagna, sole e cultura: scoprire i Paesi Baschi

Ma i Paesi Baschi offrono anche un’infinita varietà di altre attrattive, tra cittadine marinare, piccoli porti, monumenti, città e musei. Magnifico ad esempio è il percorso sul litorale di Guipúzcoa e Biscaglia: qui il Mar Cantabrico, insieme a montagne e praterie, conforma un bel paesaggio dove la natura è protagonista. E in questa cornice eccezionale, troverete bei paesini, con edifici e strade pittoreschi, perfetti per gradevoli escursioni. Sono proprio tanti i posti che vale la pena di scoprire in questa zona della Spagna Verde.



San Sebastian, eleganza e bellezza - L'itinerario attraversa paesi e città di visita obbligata. A Guipúzcoa vi attende il centro storico di Hondarribia; Zarautz, paradiso degli amanti del surf; Getaria, dove si respira un'atmosfera marinara; le spiagge quasi incontaminate tra Zumaia e Deba; Donostia-San Sebastián, l'elegante capoluogo di provincia. Tutta San Sebastián stilla eleganza e bellezza. Il segreto per scoprirne l’incanto è percorrere senza fretta il cammino segnato dalle sue vie, dai parchi e dai viali. Passeggiare sui vari tratti del lungomare è un piacere enorme. Con il Mar Cantabrico sullo sfondo, vedrete susseguirsi la spiaggia di Zurriola, l’avanguardista Kursaal, il porto e la “mitica” spiaggia della Concha. Proseguendo lungo la galleria che passa sotto il Palazzo di Miramar, arriverete alla spiaggia di Ondarreta ed al famoso Peine del Viento di Chillida.



L’Europa di domani? A Bilbao - Il capoluogo dei Paesi Baschi è la modernissima Bilbao, una delle città più alla avanguardia in Europa, ricca di architetture veramente uniche e assolutamente innovative, tra le quali spicca il magnifico Museo Guggenheim, divenuto un po' il simbolo della città costruito in titanio.Ma anche il ponte Zubizuri, del discusso architetto Calatrava , con il pavimento di vetro è veramente uno spettacolo. Accanto al ponte la funicolare che porta a un sito panoramico alto 800 metri da cui si gode una vista mozzafiato. Non basta un pomeriggio, poi, per visitare un altro bellissimo museo, quello delle Belle Arti, che sorge accanto al magnifico parco di Dona Casilda.



Per i surfisti la migliore onda d’Europa - A Biscaglia, invece, troverete altre località significative come Bermeo e Lekeitio, molto vicino a Urdaibai, spazio naturale dichiarato Riserva della Biosfera dall'UNESCO, e Mundaka, autentico santuario del surf perché qui si infrange la migliore onda sinistra d'Europa e una delle migliori del mondo; e ancora, San Juan de Gaztelugatxe, da dove si può godere di una splendida veduta sulla scoscesa costa della Cantabria.



Gastronomia eccellente - Questi luoghi sono ideali per praticare sport d'avventura come parapendio e deltaplano, trekking, attività acquatiche come immersioni, vela, surf e canottaggio, e naturalmente il golf. Approfittatene per conoscere il Ponte Sospeso di Biscaglia, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, che si estende tra Getxo e Portugalete, a pochi chilometri da Bilbao. E naturalmente, non potrete lasciare la Costa Vasca senza aver prima assaporato la sua gastronomia, squisita e famosa in tutto il mondo, a base di pesce, frutti di mare e carne, e con i caratteristici "pinchos", deliziose miniature culinarie.



Per maggiori informazioni: www.spain.info