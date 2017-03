Olanda: trionfo della primavera a Keukenhof

Il parco storico di Keukenhof, che risale al 1857 e fu progettato come “giardino all’inglese” , fa da perfetto sfondo per i fiori da bulbo. I visitatori hanno modo di vedere fiori recisi, piante e prodotti da vivaio. Ogni anno, quaranta giardinieri piantano bulbi in luoghi dedicati, all’interno del parco. Alla fine della stagione, i bulbi vengono raccolti e un nuovo ciclo di impianto, fioritura e raccolta ricomincia in autunno.



Keukenhof come modello di stile - Keukenhof ispira i propri visitatori con una serie di diversi stili di giardini e di interni, dove i fiori da bulbo hanno un ruolo fondamentale. Le varie parti del parco ospitano dai giardini all’inglese ai giardini in stile giapponese. Il giardino offre sorprendenti prospettive e vedute indimenticabili. Nel giardino naturale, arbusti e piante perenni sono combinati con bulbi naturalizzati. Il giardino storico accoglie invece antiche varietà di tulipano che dimostrano quanto sia stato lungo il viaggio del tulipano prima del suo arrivo nei Paesi Bassi. Infine i sette giardini “ispirazionali” permettono ai visitatori di lasciarsi ispirare da nuove idee per i propri giardini.



Il mosaico di bulbi ispirato a Mondrian - Quindi Keukenhof aprirà le sue porte per la 68esima volta il 23 marzo. Quando chiuderà, il 21 maggio, sarà stato visitato da più di un milione di persone, provenienti da tutto il mondo. Il visitatore vedrà tra le prime cose il grande mosaico raffigurante un dipinto di Piet Mondrian che misura 250 metri quadrati, per la cui realizzazione sono stati utilizzati ben 80.000 bulbi di tulipano, muscari e crocus. Il mosaico sarà composto da 2 strati di fiori per garantire una fioritura più duratura.



Dedicato al design - Inoltre, gli spettacoli di fiori nel padiglione Oranje Nassau saranno interamente dedicati al design olandese, mentre due dei giardini ispirazionali avranno come tema: “I Giardini Mondrian”, che, con le loro macchie di colore quadrate, saranno motivo di grande attrazione per il pubblico. Il tema del parco Keukenhof per il 2017 è infatti il Dutch Design, che si caratterizza per la tipica sobrietà olandese in combinazione con soluzioni innovative. Famosi artisti e designer come Mondrian e Rietveld hanno gettato le basi per il Dutch Design e ancora oggi, designer olandesi sono apprezzati in tutto il mondo per il loro contributo a settori quali la moda, il graphic design, l’architettura e gli arredi di design.



Spettacoli di fiori nei padiglioni - I vari padiglioni del Keukenhof propongono un programma di 20 esposizioni dedicate a fiori e piante, dove i coltivatori espongono un’impressionante varietà di fiori e di piante, in tutti i colori e in tutte le variazioni possibili, ovviamente tutte di altissima qualità. Questo è l'acme della competizione tra i produttori, che - grazie a una giuria di esperti - sancirà il vincitore tra chi produce tulipani, rose o qualsiasi altra varietà di fiori, suddivisi per categorie.



Padiglione Beatrix dedicato alle orchidee - Per anni, Keukenhof ha riservato i mille metri quadrati del Padiglione Beatrix alle orchidee, facendone la più bella mostra di orchidee in Europa. Altra attrazione molto apprezzata è quella dedicata al giglio, nel Padiglione Willem-Alexander: nei suoi 6000 metri quadrati si possono ammirare circa 15.000 gigli in oltre 300 varietà. Il Padiglione Oranje Nassau mette in mostra l'uso dei bulbi negli interni e dimostra come essi possono essere utilizzati in diversi stili di design d'interni, dal classico al moderno. Verrà infine dedicato spazio a come i fiori recisi possano essere utilizzati in modo sorprendente per creare magnifici bouquet.



