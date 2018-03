Olanda: 7 milioni di fiori nel romantico parco Keukenhof

Su un terreno di 32 ettari fioriscono infatti ogni anno in primavera più di 7 milioni di fiori da bulbo tra cui tulipani (oltre a 800 varietà), narcisi, giacinti e altri fiori da bulbo. Oltre alla ricchissima quantità di fiori il parco accoglie anche 2700 bellissimi alberi. Il parco offre un'esperienza davvero indimenticabile.



Un mosaico di tulipani - Il Tema del Romanticismo si ritrova per prima cosa nel grande mosaico che misura 250 metri quadrati, per la cui realizzazione sono stati utilizzati ben 50.000 bulbi di tulipano, muscari e crocus. Il mosaico sarà composto da 2 strati di fiori per garantire una fioritura più duratura. L’unione di fiori di diverso genere ma soprattutto di diverse sfumature genera la nascita di bellissimi disegni e giochi di colore. Grazie a queste su caratteristiche, Keukenhof ha vinto anche nel 2017 il premio come più bel parco primaverile al mondo.



Rose protagoniste - Il tema di quest’anno è legato profondamente alla storia del Parco che fu progettato in pieno Romanticismo (1857) come giardino ornamentale del Castello Keukenhof. Nel giardino intorno al laghetto, tra stupendi scorci e faggi secolari, dal 1950 fioriscono milioni di tulipani. E non solo: Al parco Keukenhof l’esposizione di rose sarà la più grande degli ultimi anni, con la rosa rossa, simbolo della passione amorosa. La stagione si concluderà con il Romanticismo al Keukenhof, il classico festival di musica tra i tulipani.



Maggiori informazioni: www.keukenhof.nl