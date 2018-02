Natura, storia e preziosa ambra: Lituania da scoprire

Nel 2018 il Paese celebrerà un importante anniversario, i 100 anni della Restaurazione dello Stato Lituano, uno dei momenti più importanti della storia del Paese baltico e dell’affermazione della Lituania come nazione. Molte le iniziative che stanno per aprirsi per questo anniversario e che incentrano l’attenzione su questo piccolo ma magnifico paese baltico : ecco dieci buoni motivi per una visita.



1.Eventi per tutto il 2018 - Alla fine del diciottesimo secolo la Lituania scomparve dalla mappa dell’Europa per poi ricomparire il 16 febbraio 1918, quando ottenne l’Indipendenza. Per festeggiare i 100 anni dello Stato Lituano, sono in programma manifestazioni ed eventi in tutto il Paese, tra cui il Lithuanian Song and Dance Festival (a Vilnius dal 30 giugno al 6 luglio), con esibizioni di oltre 40.000 ballerini e coristi. Il festival, che si tiene ogni 4 anni e che nel 2018 è dedicato al centenario, è inscritto per il suo valore culturale tra i siti Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell’UNESCO.



2.La Lituania è il centro geografico d’Europa - Pochi sanno che il centro geografico d’Europa si trova in Lituania, esattamente a 26 chilometri a nord da Vilnius. Questo punto fu stabilito nel 1989 da Jean-George Affholder, studioso dell’Istituto Geografico Nazionale della Francia che riuscì a individuare il luogo esatto sulla base del centro di gravità della forma geometrica dell’Europa. Proprio qui, dal 2004, è stata eretta una colonna di granito bianco sormontata da una corona di stelle. Tutto intorno il Parco d’Europa, annoverato tra le 50 più belle destinazioni d'arte di tutto il mondo, che ospita più di 100 sculture immerse in un contesto naturale unico di 55 ettari e la cui posizione è stata studiata per creare armonia tra la creatività dell'uomo e la natura.



3. La Natura regna sovrana – In Lituania sono presenti 5 parchi nazionali e 30 regionali, 254 riserve naturali e culturali e una riserva della biosfera. Il paese conta quasi 30.000 fiumi e torrenti e circa 6.000 laghi. Le risorse idriche sotterranee lituane, particolarmente limpide e pulite, sono sette volte superiori al fabbisogno nazionale. Tra i siti naturalistici da non perdere, la Penisola Curlandese, una lunga lingua di sabbia tra il Mar baltico e la laguna, ricoperta di foreste di conifere. La più grande concentrazione di laghi (ben 126 su un territorio di 407kmq) si trova invece nel Parco Nazionale di Aukštaitija.



4.L’ambra, tesoro del Mar Baltico - L’ambra del Mar Baltico è tra le più preziose al mondo e rappresenta l’80% della produzione mondiale. Un tempo i mercanti attraversando la Via Dell’Ambra raggiungevano i Paesi più lontani di Europa, Asia e Nord Africa dove commercializzavano la preziosa resina fossile, nota anche come “oro lituano”. Oltre al suo utilizzo più noto nella gioielleria, grazie alla forte presenza di acido succinico, l’ambra possiede anche proprietà curative e oggi centri terapeutici e Spa della Lituania propongono percorsi di benessere che sfruttano le proprietà curative dell’ambra e dove si possono trovare infusi, olii, creme, polveri e tè fatti con questa resina.



5.Una lingua antichissima - La lingua lituana è secondo gli studiosi una delle più antiche al mondo. E’ simile al sanscrito e alcune delle parole sono molto vicine o addirittura uguali alla lingua indiana classica. Imparare il lituano è una vera sfida, ma la buona notizia è che la maggior parte dei lituani parla almeno un’altra lingua: inglese e russo sono le più diffuse.



6.Gli ultimi pagani - I lituani sono stati l’ultima popolazione in Europa ad aver abbandonato il paganesimo a favore della religione cristiana nel 1387. Le tradizioni arcaiche baltiche sono ancora facilmente riconoscibili in alcune usanze e feste cristiane della Lituania di oggi che prevedono rituali, canzoni e danze, antiche tecniche artigianali e di preparazione di erbe officinali. Questa commistione è molto evidente durante Shrovetide, il Carnevale, una delle feste più celebrate e attese nel Paese, che unisce i riti propiziatori antichi per incoraggiare l’arrivo della primavera con la tradizione cristiana.



7.La connessione internet migliore al mondo - Non esiste posto in Lituania che sia privo di connessione Internet. Gli ingenti investimenti nelle tecnologie hanno reso la Lituania tra i leader mondiali nella fornitura di connessione wireless pubblica veloce. In 10 anni la velocità media in tutta la Lituania è aumentata di 45 volte. La rete internet a banda larga è presente nella maggior parte del territorio e raggiunge anche le regioni più remote.



8.La Collina delle croci, unica al mondo - La Collina delle croci è un luogo mistico e misterioso, unico nel suo genere. Si trova nelle vicinanze di Šiauliai, nel nord del Paese, e rappresenta un sito di interesse culturale e religioso. Le prime croci risalgono al 1831 e furono piantate in memoria dei caduti nelle rivolte per la liberazione della Lituania. Da allora, migliaia di fedeli cattolici da tutto il mondo si sono recati in questo luogo mistico dove si possono ammirare oltre 200.000 croci, alcune di alto valore artistico. Per la loro valenza storica e culturale, le croci sono state inscritte tra i siti Patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell'UNESCO.



9.Leader delle mongolfiere - La Lituania è prima al mondo per quanto riguarda il rapporto tra numero di mongolfiere ogni mille abitanti. Vilnius è una delle poche capitali europee che offre ai suoi visitatori la possibilità di fare un giro in mongolfiera sorvolando il centro storico, un’esperienza da non perdere, in primavera ed estate. Ma non solo Vilnius: l’esperienza della mongolfiera è disponibile un po’ in tutta la Lituania, da Kaunas, a Trakai, fino a Birštonas e alla Penisola Curlandese.



10.Campioni di pane integrale - In Lituania la produzione e il consumo annuale di pane integrale è maggiore che in qualsiasi altro Paese nel mondo: 110 kg per persona all’anno.Ci sono molti posti nel Paese in cui si possono fare lezioni di cucina per imparare a prepararlo: dal mais alla cottura, compresa la preparazione della pasta e la formazione della pagnotta.



Per maggiori informazioni: www.lithuania.travel