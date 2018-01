Olanda: otto buone ragioni che valgono un viaggio

1.Leeuwarden, città europea della cultura 2018 - Situata a un paio d’ore di treno da Amsterdam, Leeuwarden è il capoluogo della provincia della Frisia, una provincia con la propria identità e la propria lingua, conosciuta per i suoi numerosi canali e laghi, la sua costa Patrimonio dell’Umanità, e la sua famosa gara invernale di pattinaggio sui canali passando dalle 11 città storiche della Frisia. Gara si tiene solo se li canali sono sufficientemente ghiacciati. Ma la città di Leeuwaarden è anche la terra natale di nomi emblematici come la spia Mata Hari o il disegnatore grafico Escher. Con più di 60 eventi che includeranno mostre, musica, teatro, concerti, opere liriche, arte paesaggistica e sport, il tema di Leeuwarden 2018, Capitale Europea della Cultura sarà “Comunità aperta”. Alcuni degli eventi culminanti saranno le mostre su Mata Hari e su Escher, nel Fries Museum, le 11 fontane disegnate da 11 artisti internazionali contemporanei (tra i quali Jaume Plensa) o la sfilata dei giganti di Royal Deluxe.



2.Brabante, regione gastronomica europea 2018 - La gastronomia del Brabante del Nord ha compiuto un lungo cammino dalle patate che mangiavano i contadini ritratti nel famoso quadro di Van Gogh, senza dubbio il brabantino più famoso di tutti i tempi. In questa provincia di grande tradizione agricola, le cinque città principali collaborano strettamente e offrono ristoranti di alta qualità che uniscono tradizione e innovazione con impressionanti paesaggi circostanti. L’alta cucina non ha smesso di crescere e dal 2016 sono già 10 i ristoranti stellati nella provincia. Numerose iniziative come festival culinari, festival di cinema incentrati sulla gastronomia, percorsi del sapore, simposi, applicazioni digitali, etc. mostreranno il potenziale culinario della regione.



3.Nijmegen capitale europea green 2018 - Nijmegen ( 170 mila abitanti, Nimega in italiano) è la prima città olandese a ricevere questo titolo insieme a Copenaghen, Bristol, Lubiana, Essen e altre precedenti. La città e i suoi dintorni hanno ricevuto questo premio per aver lavorato per molti anni sui temi del verde e della sostenibilità. Nel 2018, Nijmegen mostrerà ai Paesi Bassi e all’Europa come investire in food, salute e in ambiente di vita green, come pure in business sostenibile e nelle innovazioni tecniche. Nimega, la città più antica dei Paesi Bassi, è ora più che mai, una città del futuro, leader di un grande movimento verde. Vuole essere fonte d’ispirazione per persone e aziende e motivarle a creare progetti verdi e posti di lavoro green.



4.Due secoli di Scheveningen, la spiaggia de L’Aia - Scheveningen è il quartiere costiero de L’Aia e una delle spiagge più conosciute del paese. Antico villaggio di pescatori, nel 1818 si affermò come centro balneare. Più tardi si costruirono imponenti hotel per ospitare l’aristorcazia e l’alta borghesia olandese e i primi turisti internazionali, inizialmente soprattutto tedeschi. Nel 2018 “la spiaggia de L’Aia” celebra i suoi 200 anni come cittadina balneare con la manifestazione “Festa in spiaggia” con una moltitudine di eventi durante tutto l’anno come festival, mostre, eventi sportivi e fuochi d’artificio. Promette di essere una grande festa per residenti e visitatori. Dal 10 febbraio al 2 aprile 2018 l’artista Bruno Doedens ridarà vita alle venti decadi di Scheveningen con un’immensa scultura di sabbia. L’iconica attrazione sarà scavata nella sabbia tra il 10 febbraio e il 2 aprile 2018 parallelamente alla Keizerstraat.



5. La grande diga Afsluitdijk - Nel 2018 saranno precisamente 100 anni dall’inizio della costruzione di una delle opere di ingegneria più imponenti di tutti i tempi, la costruzione della diga Afsluitdijk, di 32 km di lunghezza, che chiuse il passaggio dell’acqua al Mare del Nord trasformando così il ‘Zuiderzee’ (‘Mare del Sud’) nel lago IJsselmeer. All’estremità nord della diga già in Frisia, nel marzo del 2018 si inaugurerà l’ ‘Afsluitdijk Wadden Center’, dove oltre ad un centro espositivo e a un punto panoramico, verrà aperto un centro informativo sul Mare di Wadden (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) e sulla storia dell'IJsselmeer.



6.Fattorie galleggianti a Rotterdam - Nella primavera del 2018 sarà inaugurata a Rotterdam la prima fattoria galleggiante del mondo sulle sponde del fiume Mosa. Si tratta di una fattoria autosufficiente con 60 mucche che produrrà 1.500 litri di latte al giorno. Questo complesso galleggiante può rappresentare un’alternativa sostenibile e completamente pulita sia alla mancanza di terra che alla contaminazione del suolo grazie all’acqua piovana raccolta, depurata e destinata agli animali e all’irrigazione, e al sole e al vento che provvedono all’energia sufficiente per l’intero complesso.



7.Utrecht città delle bici - Utrecht continua nel suo impegno per trasformarsi nella città più ‘bike-friendly’ del mondo. Per questo motivo tutto in città è progettato per muoversi sulle due ruote. Il nuovo parcheggio per le biciclette posto sotto alla Stazione Centrale ne è una prova e proprio lì, dove nel 2017, hanno inaugurato i primi 6.000 posti, nel 2018 diventeranno ben 13.500. Il parcheggio funziona con un sistema di codice-colore che informa i ciclisti dove trovare posti liberi. La struttura prevede anche un atelier di riparazione delle biciclette e un servizio di noleggio per visitatori occasionali. A Utrecht circa il 43% dei viaggi di lunghezza inferiore agli 8 chilometri vengono fatti in bicicletta e il comune si augura che questa tendenza non smetta di crescere, incentivandola grazie a strutture come questa.



8.Le meravgliose ceramiche di Delft - Royal Delft, la centenaria fabbrica artigianale di ceramica blu ubicata nella città omonima, è la più antica attualmente in attività. La famosa ceramica blu si produce nella città di Delft a partire dal XVI secolo. Tra il 1600 e il 1800, questa ceramica ha goduto di grande popolarità tra le famiglie benestanti, che si vantavano delle proprie collezioni.La fabbrica è anche un museo in cui sono esposti pezzi storici di questo prodotto iconico di artigianato olandese, che nel 2018 compirà 365 anni. Un’occasione per visitare il centro storico della magnifica città olandese in cui si trova il mausoleo medievale Oude Kerk, dove è sepolto il grande pittore Johannes Vermeer, cui è dedicato un museo didattico.



