Mercatini: i più convenienti in Italia e in Europa

I mercatini di Natale stanno per rendere magica l'atmosfera delle più suggestive località italiane ed europee. Ecco allora le migliori destinazioni in italia ed in Europa dove godersi la magia del Natale potendo combinare risparmio ed originalità. Le mete sono state selezionate anche analizzando i listini alberghieri per l'ultimo weekend di novembre ed il primo di dicembre. In Italia la più conveniente è Rovereto mentre fuori dai confini nazionali spiccano le outsider Breslavia, Vilnius e Angers .

Quindi, ancora una volta “vince” Rovereto: per il secondo anno, infatti, gustarsi le luminose bancarelle nel centro storico del comune trentino conviene durante l'ultimo weekend di novembre e il primo di dicembre Sempre in montagna, un'interessante alternativa è Aosta: qui non ci si limita a costruire il mercatino natalizio, ma si “addobba” l'intera città per ricreare un villaggio alpino di un tempo. L'atmosfera natalizia coinvolge anche città di dimensioni più grandi. Una su tutte Napoli, dove anche quest'anno migliaia di turisti ammireranno le statuine artigianali dei presepi di San Gregorio Armeno. Risalendo lo stivale da segnalare anche il mercatino che riempirà di colore Piazza Unità, cuore di Trieste, e quelli che renderanno ancora più suggestive Vipiteno e Levico. Tra i migliori d'Italia anche il mercatino sotto i portici del centro di Bologna e quello di Castione della Prestolana, a pochi passi da Bergamo. Chiudono il quadro il fiabesco mercatino di Piazza dei Signori a Verona e quello ai piedi del magnifico Duomo di Bressanone. Ed ecco la classifica italiana, compilata dall'Osservatorio Trivago.



1.Rovereto

2.Aosta

3.Napoli

4.Trieste

5.Vipiteno

6.Levico

7.Bologna

8.Bergamo – Castione della Presolana

9.Verona

10.Bressanone



Per coloro che vogliono la magia del Natale a spasso per l'Europa quest'anno si parte da tre mete originali e convenienti come la polacca Breslavia : i suoi mercatini sono una tradizione che risale addirittura al XVIII secolo. Rimanendo al nord, ma spostandosi sul Baltico, merita una visita Vilnius con le sue fantastiche decorazioni natalizie realizzate dagli artigiani locali. Da segnalare tra le mete alternative anche la francese Angers, dove sorseggiare un gustoso vin brulè tra le scintillanti luci di Place du Ralliement. Ma ecco la classifica europea.



1.Breslavia, Polonia

2.Vilnius, Lituania

3.Angers. Francia

4.Praga, Repubblica Ceca

5.Francoforte, Germania

6.Malmö, Svezia

7.Barcellona, Spagna

8.Helsinki, Finlandia

9.Norimberga, Germania

10.Maastricht , Paesi Bassi