Lontani dalle giornate uggiose, l’Algarve vi aspetta

Appena riconosciuta quale migliore destinazione balneare europea del 2016 dai World Travel Awards, l’Algarve è la meta ideale per una fuga dalla grigia routine cittadina, soprattutto in novembre e dicembre. Chi sta programmando qualche giorno di svago troverà nella “regione dell’eterna primavera” soprattutto la possibilità di cimentarsi in attività sportive e all’aria aperta, dal trekking al golf, dalla pesca sportiva al birdwatching fino, naturalmente, al surf lungo 200 km di costa atlantica.



Cicloturismo su misura - L’Algarve è da sempre la meta di tendenza per il cicloturimo: gli appassionati di viaggi in bicicletta trovaranno nella splendida linea costiera che si estende lungo il lato meridionale del Portogallo, nelle sue lunghe distese di sabbia protette da alte falesie dai riflessi dorati e nei suoi percorsi verdi caratterizzati dalla bassa vegetazione un itinerario su misura.



Percorsi mozzafiato - Gli appassionati di cicloturismo e trekking possono scegliere tra diversi percorsi mozzafiato: molteplici itinerari che si snodano sinuosi tra monti e valli, una costa ancora quasi selvaggia e scoscesa a occidente e percorsi più pianeggianti in riva al mare o nella tranquillità della Ria Formosa e del fiume Guadiana a sud-est. In questa ricca offerta si distinguono quattro grandi itinerari: la Rota Vicentina, la Via Algarviana, la Grande Rota do Guadiana e l'Ecovia do Litoral, i 220 chilometri di pista ciclabile lungo la costa atlantica che collegano Vila Real de St. Antonio, al confine con la Spagna, con Cabo de Sao Vicente.



Nuovi servizi per i cicloturisti - Da quest’anno il cicloturismo ha un alleato in più: recentemente lanciato da Turismo de Portugal, Turismo do Algarve, Aeroportos de Portugal e Faro Airport, il programma Cycling & Walking in Algarve (2016–2019) si propone di supportare il cicloturismo nella regione con l’introduzione di servizi sempre più completi e innovativi per gli appassionati di trekking e di viaggi in bicicletta.



Per informazioni: www.visitportugal.com