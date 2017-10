Grotte di Postumia, viaggiare nelle viscere della Terra

Sono le uniche grotte al mondo così vaste da essere attraversate da un trenino. La ferrovia vi è stata introdotta già 140 anni fa, oggi si tratta di una ferrovia circolare a doppio binario, lungo la quale il trenino elettrico porta fino alle parti più belle delle grotte, e ogni giorno trasporta alcune migliaia di visitatori. Alla stazione di arrivo del trenino, gli ospiti continuano a piedi lungo lo straordinario sentiero, illuminato elettricamente, che già dal 1883 svela gli angoli più belli del mondo sotterraneo.



Il sotterraneo, accessibile a tutti - La lunghezza complessiva del percorso turistico è di ben cinque chilometri, di cui circa un chilometro si percorre a piedi, ma il sentiero è assolutamente privo di scale e ascensioni difficili, perciò adatto praticamente a tutti i visitatori. I visitatori, durante la passeggiata nell'ipogeo, sono accompagnati da una guida che può parlare le lingue: italiano, inglese, tedesco o sloveno, oppure possono optare per un'audioguida: in questo caso possono scegliere tra quindici lingue di tutto il mondo.



Molti visitatori illustri - La più grande svolta nello sviluppo del turismo dell'epoca moderna è senz'altro l'anno1818, quando il locale Luka Čeč scoprì le parti interne delle Grotte di Postumia. Solo un anno più tardi, il 17 agosto 1819, i sentieri lungo la grotta erano pronti per poter accompagnare in visita il primo grande visitatore ufficiale – l'allora erede al trono austriaco Ferdinando I, ponendo con ciò definitivamente le fondamenta del turismo delle grotte. Da allora in poi, le Grotte di Postumia hanno registrato più di 150 presidenti di Stato o primi ministri, re, imperatori, scienziati e artisti, che hanno scritto le loro impressioni nel Libro d'oro dei visitatori, sul quale nel 1856 come primi firmarono l'imperatore austroungarico Francesco Giuseppe I e l'imperatrice Elisabetta. Nei decenni che seguirono, entusiasti delle bellezze dell'ipogeo, le visitarono molti altri ospiti illutri, come ad esempio il re italiano Vittorio Emanuele III, il re serbo Milan Obrenović con il figlio Aleksandar, il re greco Paolo I e consorte, e il presidente iugoslavo Josip Broz Tito , il presidente dell'Unione sovietica Nikita S. Chruschev, lo scià Reza Pahlavi e il il presidente dell’India Nehru.



La grotta del Proteo - L'abitante più noto del mondo ipogeo di Postumia è sicuramente il Proteo (proteus anguinus), piccolo anfibio di colore bianco e cieco, ma non è l'unico. Nell'ipogeo postumiese sono state trovate più di 100 specie di animali ipogei, perciò il sistema delle Grotte di Postumia viene considerato la culla della biospeleologia, scienza sulla vita nell'ipogeo.. La varietà della vita ipogea, ma anche le sue caratteristiche e particolarità, possono essere scoperte dai visitatori nella parte delle Grotte di Postumia, chiamate La grotta del Proteo – il vivaio, un'altra curiosità su scala mondiale, dove si possono anche vedere questi animaletti.



Le grotte sono aperte tutto l'anno - La visita turistica delle Grotte di Postumia dura circa un'ora e mezzo, le grotte sono aperte tutti i giorni dell'anno. Per tutti coloro che desiderano fare un'esperienza diversa nel sottosuolo di Postojna, esistono anche speciali visite del mondo sotteraneo, di esperienza che vengono fatte in gruppi minori, con attrezzatura speleo e che regalano ai visitatori la sensazione di entrare per primi in questo regno sotterraneo.



