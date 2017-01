Fatima si prepara per i 100 anni dalle apparizioni

Su tutti, l’attesissima visita di Papa Francesco del 12 e 13 maggio 2017, appena confermata dalla Presidenza della Repubblica portoghese a seguito dell’invito del Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dopo un recente incontro alla Santa Sede. Di fatto, sarà il quarto Papa della storia a visitare il Portogallo dopo Paolo VI (1967), San Giovanni Paolo II (1982, 1991 e 2000) e Benedetto XVI (2010). Appuntamenti - Tra gli appuntamenti più importanti, sicuramente la Rievocazione dell’apparizione dell’Angelo in programma il 21 marzo e l’intervento di Video Mapping “Fatima Tempo di Luce”, prevista nei giorni 12-13-14 maggio. Spazio ovviamente ai pellegrinaggi mensili e soprattutto a una speciale celebrazione. Il 19 agosto infatti, ricorrerà l’Anniversario della 4° Apparizione della Madonna a Valinhos.



Quell’apparizione di cent’anni fa - Il luogo dove si trova il Santuario di Fátima, la Cova da Iria, era fino al 1917 un luogo del tutto sconosciuto nel comune di Ourém, nella frazione di Fátima. Quell’anno, un evento religioso ha cambiato per sempre la sua storia: la Madonna, la Vergine del Rosario, apparve più volte a tre piccoli pastori, Jacinta e i suoi cugini Francisco e Lúcia. Da quel momento in poi Fatima divenne il punto di riferimento forse più importante al mondo per il pellgrinaggio mariano e il cosidetto turismo religioso.



Un luogo ricco di suggestioni - Anche perchi non crede il Santuario rappresenta un’esperienza interessante per la sua grandiosità, per la spiritualità che si sente nel luogo e per il simbolismo.Entrando nel Recinto delle Preghiere, si vede sul fondo la Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Basilica della Madonna del Rosario) con una alta torre di 65 metri. Al centro, il Monumento al Sacro Cuore di Gesù e, su uno dei lati, c’è la Cappella delle Apparizioni. Sul lato opposto, è stata inaugurata nel 2007 un’altra chiesa, l’Igreja da Santíssima Trinidade - Basílica Menor, moderna opera architettonica con 125 metri di diametro, senza alcun sostegno intermedio, e con posti a sedere per circa 8700 persone. All’esterno, una Croce Alta in bronzo, opera del tedesco Robert Schad.



I dintorni - Nei dintorni del Santuario, si possono visitare alcuni musei, Museu de Arte Sacra e Etnologia, Museu de Cera, Museu Fátima 1917 e il Presépio e Aldeia de Belém Animados. A circa 2 km, si trova Aljustrel, dove vivevano i piccoli pastori. Per conoscere tutta la storia bisogna andare anche a Loca do Anjo e a Valinhos, altri luoghi legati alle apparizioni. Per conoscere i dintorni, suggeriamo un itinerario che passi per Leiria, per il litorale, fra le spiagge di São Pedro de Moel e di Nazaré, e per due monumenti classificati come Patrimonio dell’Umanità, il Mosteiro da Batalha e il Mosteiro de Alcobaça.



Per maggiori informazioni: www.fatima.pt