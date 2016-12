Da Rembrandt al Tirannosauro, l’Olanda che stupisce

Leiden è una tipica, pittoresca e storica cittadina olandese situata nei pressi della regione dei bulbi, non lontano dal mare e a poca distanza da Amsterdam e L'Aia . Nel XVII secolo, il secolo d’Oro olandese , la città era una delle città più importanti dei Paesi Bassi , terra natia di molti antichi maestri, incluso Rembrandt , che qui ha mosso i primi passi verso la sua carriera di pittore. L'occasione per visitarla può essere la Grande Festa del Sollievo , prevista per il 2 e il 3 ottobre .

Leiden è un’oasi di pace e tranquillità, dove si respira ancora l’atmosfera di un tempo e camminare per il suo centro storico, noto per le sue corti, i vicoli e gli oltre 3.000 monumenti, è come trovarsi in un meraviglioso dipinto di Rembrandt. Inoltre, una gita sui suggestivi canali permetterà di ammirare i musei e le antiche case olandesi dal tetto a timpano. La città è stata resa grande anche grazie alla sua università, che ha collaborato con studiosi delle scienze, astronomi e medici di fama mondiale allo sviluppo del sapere umano.



La città dei Musei - Leiden vanta anche uno straordinario Orto Botanico, un giardino dell’università con specie di piante da tutto il mondo e numerosi musei con importanti collezioni d’arte (Lakenhal), di storia (Museo Nazionale di Antichità), di scienze naturali (Naturalis) e di scienza (Museo Boerhaave), oltre ad uno speciale museo interattivo che offre un viaggio all’interno del corpo umano (Corpus Experience). Fra le ultimissime attrazioni, al Museo Naturalis da quest’estate è esposto al pubblico lo scheletro del Tirannosaurus Rex.



Lo stile di vita del secolo d’oro – In particolare, il Museo nazionale dell’Antichità si sofferma su diversi periodi a partire dal XVI secolo. Pittura, argenteria, arte vetraria, mobilio, fotografia, scultura, peltri e piastrelle di maiolica creano un’immagine dello stile di vita in Olanda attraverso i secoli. Puoi ammirare una collezione di opere d’arte che va dagli antichi maestri agli artisti moderni. Mostre temporanee illustrano il clima artistico olandese nel tempo.



Leidens Ontzet – E una bella occasione per visitare Leiden può essere il Leidens Ontzet ( Festa del Sollievo) la principale festa della città, che celebra il giorno in cui, nel 1574, ebbe fine la terribile carestia provocata dall’assedio spagnolo. I festeggiamenti hanno luogo il 2 e 3 ottobre la fiera, la sfilata, i fuochi d’artificio, gli spettacoli musicali e le numerose feste, attraggono centinaia di migliaia di persone.



Per maggiori informazioni: www.visitleiden.nl