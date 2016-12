Capodanno a Dublino: è qui la festa

06:00 - Non uno, ma ben tre giorni di arte, cultura e spettacoli dal vivo. Nella capitale irlandese, il Capodanno si celebra così, con il New Year’s Festival Dublin, un nuovo e ricco festival che dal 30 dicembre al 1° gennaio infiammerà la città con un programma di eventi che spazia dalle sfilate ai concerti, dalle animazioni tridimensionali alle iniziative dedicate alla gastronomia artigianale.

Giorno e notte

Tante le iniziative che animeranno Dublino a partire dal 30 dicembre. Con il programma Love Dublin – Discovery Trail si possono seguire i più diversi percorsi d’arte e visitare a prezzo scontato 20 fra le più interessanti location culturali della città. Per gli spostamenti ci si può affidare alle bici a noleggio di seedublinbybike e setacciare gli angoli più nascosti della capitale irlandese, concedendosi una pausa nei caffè e nei pub del centro, o fra i tradizionali mercatini alimentari. In attesa della sera, quando oltre a tuffarvi in un club potrete godervi una cena al lume di candela in uno dei ristoranti più chic della capitale.



La Processione della Luce

Evento imperdibile per tutte le famiglie, la New Year’s Eve Procession of Light è una spettacolare fiaccolata che si svolge il 31 dicembre. L’appuntamento è alle 19 in cima a Grafton Street. La processione, ravvivata da giochi di luce, fuochi, carri allegorici, musica, danza e artisti d’ogni genere, attraversa alcune delle più famose strade del centro storico per concludersi intorno alle 20 al Dublin Castle, vero e proprio fulcro del festival.



Countdown Concert e Dublin Music Comedy Trail

Per quanti vorranno salutare l’arrivo del nuovo anno a suon di rock, l’appuntamento, a cominciare dalle 20 del 31 dicembre è a College Green, la grande piazza nel cuore di Dublino. Per l’immancabile Countdown Concert di quest’anno (prenotazioni: www.ticketmaster.ie), saliranno sul palco la band dei Kodaline e, nel ruolo di special guest, diversi altri esponenti della scena musicale irlandese di ieri e di oggi, da James Vincent McMorrow, a The Dublin Legends, Walking on Cars e The Whereabouts. Il tutto con l’immancabile contorno di fuochi d’artificio. La musica è grande protagonista anche in altre location della città. Fra il 30 e il 31 dicembre, il NYF Dublin Music Comedy Trail propone concerti e commedie per tutti gusti. Per gli amanti del gospel l’appuntamento è il 31 dicembre nella splendida Christ Church Cathedral, la più antica costruzione di Dublino, per ascoltare il Dublin Gospel Choir. Dj set e concerti acustici animeranno i palchi di Meeting House Square, Smock Alley Theatre e di diversi club del centro, come il Button Factory, che per l’ultimo dell’anno ospiterà la star dell’electropop svedese Kate Boy.



New Year Food Village

Come un grande ristorante a cielo aperto, per tutti e 3 i giorni del festival, Barnardo’s Square, dove sorge il Dublin Castle, offre specialità artigianali della gastronomia irlandese. Da mezzogiorno a sera gli chef si cimenteranno nella preparazione dei piatti più diversi per soddisfare l’appetito del pubblico. Ogni sera, poi, l’atmosfera di Barnardo’s Square, come quella di Wolfe Tone Square e Trinity College, è ravvivata dalle straordinarie proiezioni in 3D dell’evento Luminosity. Le facciate di edifici storici, come la Leinster House, sede del Parlamento irlandese, vengono trasformate da incredibili immagini tridimensionali.



2015: chi ben comincia…

Il nuovo anno si apre con il Resolution Day. Dopo tanto festeggiare è il momento dei buoni propositi. Come quello di stilare un programma che preveda una vita più sana e maggiore attenzione al proprio spirito e al proprio corpo. Per ispirare una “ripartenza” col piede giusto, durante tutto il 1° gennaio fisioterapisti, psicoterapeuti, preparatori atletici ed esperti del fitness organizzano incontri e workshop in diverse aree della città. E per gli irriducibili fan del running, a mezzogiorno dai Dublin Docklands parte la Fun Run, corsa di 2km e mezzo per affrontare di slancio il 2015.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com

Il meteo di Dublino in tempo reale: www.meteo.it