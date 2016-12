29 luglio 2014 In Scozia tra isole, whisky e natura Un itinerario "classico" dalla città di Edimburgo all'Isola di Skye per scoprire tutti i luoghi più affascinanti del Paese. Tweet google 0 Invia ad un amico

09:53 - È da tanto tempo che desiderate trascorrere qualche giorno in Scozia e finalmente è arrivato il periodo giusto per realizzare il vostro sogno? Bene, date un’occhiata qui di seguito, troverete l’itinerario che fa al caso vostro. Visiterete le città di Edimburgo e Glasgow, assaporerete il migliore whisky, passeggerete immersi in scenari paesaggistici unici e scoprirete quanto sono belle e affascinanti le Isole Orcadi. Cosa state aspettando? La Scozia vi aspetta.

TUTTO IL BELLO DELLA SCOZIA - L’itinerari attraverso la Scozia proposto parte dall’aeroporto di Prestwick da dove proseguirete in direzione nord, destinazione Ardrossan. Da qui la mission è prendere il traghetto per l’Isola di Arran, un’isola che è stata meta di vacanze per generazioni di scozzesi. Al castello di Brodick ammirete splendidi giardini e notevoli collezioni d’arte. E se avete voglia di conoscere meglio la storia dell’isola visitate l’Arran Heritage Museum. C’è una strada costiera che gira tutt’intorno all’isola e che porta anche alla distilleria di Lochranza a nord.



Lasciata l’isola, il vostro tour prosegue verso nordest per Glasgow, per avere un assaggio della bellissima cittadina. Dichiarata dall'UNESCO Città della musica, Glasgow abbraccia tutto lo spettro dei generi musicali, dal modernoal classico, dal celtico al country. La città vanta un’enorme gamma di attrazioni culturali, tra le quali la Kelvingrove Art Gallery and Museum, la Gallery of Modern Art e la Burrell Collection. Una volta salutata la vivace Glasgow è ora di raggiungere il Duke’s Pass sopra Aberfoyle, il paesaggio delle Highlands per antonomasia.

Da qui poi dirigetevi verso est, M9, grazie alla quale raggiungerete facilmente Edimburgo. Cosa visitare in città? Sicuramente il centro storico, la Old Town, uno dei siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Da Edimburgo poi proseguite verso nord per Dundee. Attraversate il ponte sul Tay, e, una volta superata Aberdeen, raggiungete la costa del fiordo Moray. Da qui potrete vedere: uccelli marini ma anche delfini. Bene ora il vostro viaggio conduce verso Scrabster dove prenderete il traghetto per Stromness, nell’arcipelago delle Orcadi. Queste isole possiedono un’eccezionale varietà di siti preistorici. La città principale è invece Kirkwall, situata verso est . Infine non vi resta che visitare l’Isola di Skye dove, dalla località di Sligachan, è d’obbligo ammirare la bellezza dei monti Cuillin. Da qui la A863 porta verso ovest alla distilleria Talisker e anche alla stradina nella valle Glen Brittle da cui si godono viste spettacolari delle montagne. Ultima tappa del tour: il castello Eilean Donan sul lago Loch Duich.



Per maggiori informazioni: www.visitscotland.com

Per conoscere le condizioni del tempo sulla Scozia, consultate www.meteo.it



