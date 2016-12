11 agosto 2014 Estate in Carinzia: vacanza a misura di famiglia Laghi balneabili, tantissimi sport acquatici, trekking, passeggiate e tanta natura per una perfetta vacanza con marito e figli Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - In Austria c’è una regione di una bellezza naturale incredibile, ricca di storia e tradizioni antiche. Questo posto così speciale è la Carinzia, meta ideale per le vacanze di tutta la famiglia. Cosa state aspettando? Preparate le valige e partite. Ad aspettarvi: laghi trasparenti e balneabili, numerose attrattive e tanti sport praticabili tra la natura.

DUE APPUNTI SULLA CARINZIA - La regione della Carinzia è la parte più a sud dell'Austria e confina con l'Italia in prossimità della Regione del Friuli Venezia Giulia. Ideale per le vacanze con tutta la famiglia è una vera oasi che riserva bellezze paesaggistiche, tradizioni antiche e un un ricchissimo patrimonio culturale e folkloristico. Ma è nella "vacanza attiva" che la regione si contraddistingue. Qui, infatti, ci sono numerosi laghi balneabili e con acqua potabile che raggiungono temperature fino ai 28 gradi, paradiso per chi ama la vacanza in campeggio e per tutti coloro che vogliono trascorrere la loro estate tra natura, escursionismo e sport acquatici come la vela, il windsurf e la canoa. Tra i tanti laghi presenti in regione non tralasciate di visitare il lago Wörthersee, Villach-Warmbad, il lago di Faak e il lago di Ossiach.



DALLA TORRE PANORAMICA AL BORGO MEDIEVALE PER UN’ESTATE IN FAMIGLIA – Se amate le altezze elevate, i laghi e panorami di una bellezza incredibile allora il primo posto da raggiungere una volta arrivati in Carinzia è sicuramente la torre Pyramidenkogel, la nuova piattaforma panoramica sospesa a oltre 100 metri d’altezza da cui si gode una vista stupefacente su tutta la Carinzia, dalle maestose vette degli Alti Tauri a nord, fino alla catena delle Caravanche a sud e ai monti che segnano il confine con l'Italia e la Slovenia.

In ogni direzione guarderete rimarrete stupiti dai colori intensi e brillanti della natura della regione. Tra le tante bellezze naturalistiche in primo piano spicca il lago Wörthersee, il più grande e che si estende ai piedi della torre panoramica. E per i più “pigri” c’è anche la possibilità di raggiungere la torre tramite un ascensore panoramico. In tutto le terrazze panoramiche sono tre. Sulla piattaforma più alta è stato realizzato anche lo “Sky Box”, un locale molto luminoso e riparato dalle intemperie, destinato ad ospitare eventi e manifestazioni.

E se siete in compagnia dei vostri bambini ricordatevi che la torre offre un divertimento speciale: lo scivolo più lungo d’Europa, lungo oltre 120 metri e con un dislivello di 52 metri. La discesa dura circa 20 secondi durante i quali si raggiunge una velocità massima di 25 km/h.

Amate le avventure nella natura e gli sport all’aria aperta? Allora il vostro posto ideale è il Lago Klopeiner See, il lago balneabile più caldo d’Europa, con ben 1.246 chilometri di piste ciclabili e 800 chilometri di sentieri escursionistici. In più attorno alle sue sponde ci sono numerosi parchi tra cui spicca il “Walderlebniswelt” con 75 attrazioni, il parco ornitologico “Vogelpark” sul lago Turnersee ma anche la possibilità di navigare in battello sulla Drava. Inoltre il programma “Momenti Magici”, quest’anno per la prima volta prevede anche un corso di prova di arrampicata per famiglie con guide alpine diplomate mentre fino a settembre, da lunedì a venerdì, saranno organizzati numerosi programmi fitness gratuiti per gli ospiti, tenuti da esperti trainer: nuoto, mountain-bike (percorsi facili, medi o difficili) e bici da corsa, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Sono previsti anche sport di tendenza come stand up paddling o downhill sul nuovo percorso Flow Country Trail sul Petzen. Infine per tutti gli appassionati di bici nella Carinzia centrale la pista ciclabile “Mittelkärntner Kulturradweg” che da St. Veit an der Glan raggiunge Friesach, permette di vivere tutto il fascino della Carinzia medievale. Molti edifici di epoca medievale sono ancora oggi ben conservati: imponenti fortificazioni, una possente cinta muraria e un fossato intatto rendono la città una vera e propria opera d’arte per un tuffo nella storia.

E se poi vi venisse voglia di conoscere dal vivo come i costruttori medievali davano vita alle loro opere architettoniche recatevi a Friesach dove grazie al progetto “Burgbau” si sta erigendo una roccaforte medievale su un’area di circa 4000 m². La particolarità della costruzione consiste nell’uso esclusivo di metodi e strumenti medievali. Vengono impiegati solo materiali naturali e non vi sono macchinari azionati da motori o elettricità.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at



