Maldive, Thudufushi: scenari da sogno e prelibatezze da gustare

Si può scegliere tra i beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia nella rilassante penombra della vegetazione tropicale, oppure preferire una delle water villa lungo i moli, dalla cui terrazza si può accedere direttamente al mare. Alcune hanno anche una piscina privata in veranda. Il bianco è il colore dominante, scelto sia per la tinteggiatura esterna sia per gli arredi, moderni ed essenziali, realizzati con materiali naturali e gusto stilistico italiano, così da creare un connubio estetico perfetto al quale si aggiunge ogni tipo di confort, a dispetto di un’apparente semplicità.



E’ il luogo perfetto per rilassarsi e rigenerarsi, ma non esiste la noia perché tra canoa, windsurf, immersioni e snorkeling, escursioni con il dhoni o con la barca veloce, battute di pesca, beach volley… non c’è che l’imbarazzo della scelta.



Altro fiore all’occhiello è la cucina perché, lo sappiamo, una vacanza non può dirsi perfetta se il palato non è stato soddisfatto a dovere. Già la colazione riserva una piccola chicca, la crêplette, ideata dallo chef Giacomo e realizzata con albumi d’uovo, leggera, sana, ayurvedica, da abbinare con qualcosa di dolce come le marmellate locali, oppure con formaggi, salumi ma anche con salmone e caviale per un tocco chic.



La cucina propone piatti italiani sapientemente preparati ma anche specialità provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall’oriente, con specialità di mare, piatti della tradizione maldiviana, sushi e teppanyaki. E’ un luogo elegante e raffinato ma al tempo stesso accogliente, così da far sentire ogni ospite a proprio agio, immerso in un’atmosfera distesa e circondato dalla bellezza sublime di questo paradiso maldiviano.