Quando si parla di Kenya il pensiero corre alle grandi distese degli altopiani, ai boschi e alle savane con i loro re, i grandi mammiferi, i big five e ci si immagina di vivere avventurosi safari alla ricerca di leoni e gazzelle, rinoceronti e giraffe. Ma il Kenya regala anche dimensioni più raccolte ed esclusive, perfette per una vacanza all’insegna del relax, in un contesto naturale di grande impatto e bellezza, come l’isola di Chale, situata nella costa meridionale del Kenya a sud di Mombasa.