I Kuna: i misteriosi Indios delle San Blas

La bandiera dei Kuna riporta un’effige di due pugni incrociati, simbolo della forza di questo popolo, uno dei pochi a essere scampati alla dominazione spagnola, rifugiandosi su queste isole.

Gli abitanti amano dire che l’arcipelago ha un’isola per ogni giorno dell’anno: sono, infatti, 365 le isole che compongono le San Blas, contornate da acque cristalline e palme, un vero e proprio paradiso in cui poter soggiornare un anno.



L'economia del Kuna Yala è basata sull'agricoltura e sulla pesca, con una lunga tradizione nel commercio. Le aragoste, insieme alle noci di cocco e alle molas, sono le merci che vengono vendute o barattate anche sulla terra ferma in cambio, per esempio, di riso o carburante.



Le molas sono tessuti artistici variopinti, ottenuti cucendo e sovrapponendo diversi strati di stoffa di vari colori.

Gli uomini Kuna vestono solitamente molto semplice, con calzoncini e maglietta; le donne, invece, curano da cima a fondo il loro aspetto, tramandando il tradizionale vestiario, compreso di molas, wini (braccialetti di perline posti attorno alle caviglie e sulle braccia, secondo una tecnica segreta) e una sorta di cerchietto piatto e dorato posta tra le narici che impedisce alla loro anima di fuoriuscire.



La musica e la danza sono elementi fondamentali della cultura Kuna, poiché accompagnano ogni rito e cerimonia che celebri un momento importante della vita del singolo individuo o della comunità; quest’ultima è ben organizzata secondo uno schema immutato nel tempo che prevede autonomia per ciascun villaggio, guidato dalla figura del Sahila, il leader politico e spirituale.



La lingua dei Kuna è il Dulegaya, un idioma nativo americano; la seconda lingua è lo spagnolo, che è utilizzato in tutti i documenti scritti.



I Kuna sono una popolazione mite ma orgogliosa, che ha sempre lottato per la propria libertà sin dal tempo della dominazione spagnola. Sono accoglienti e gentili ma, al contempo, sono molto gelosi della loro dimensione: non permettono a nessuno di turbare l'equilibrio dell'ecosistema, con cui vivono in simbiosi da secoli e che custodiscono gelosamente, come le loro tradizioni.