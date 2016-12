Donnavventura, Lugano: tranquilla, moderna e internazionale

A Lugano convivono armoniosamente architetture antiche e moderne, come la chiesa tardoromanica di Santa Maria degli Angeli con annesso il chiostro dell’ex convento, edificata a partire dal 1499. Poco lontano si trova invece il Palazzo Mantegazza con il suo design ingegnoso che coniuga tecnologia e trasparenza. Le enormi vele di cristallo esaltano le sue caratteristiche architettoniche. E’ un perfetto luogo d‘incontro e di intrattenimento dove le attività commerciali e culturali si integrano con un‘offerta residenziale di prestigio, esaltata dallo splendido panorama del golfo.



Di grande rilevanza è il LAC, Lugano Arte e Cultura, la cui suggestiva struttura architettonica si protende decisa verso il lago. E’ il centro culturale dedicato alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche, che aspira a diventare uno dei punti di riferimento culturali della Svizzera, esprimendo l’identità di questa città, crocevia culturale fra il nord e il sud dell’Europa. In posizione privilegiata sulle alture di Paradiso che dominano la città si trova il The View Lugano, un boutique hotel di lusso, destinato ad una clientela amante del bello. Il panorama è mozzafiato, si abbraccia in uno sguardo l’intero golfo con la città adagiata lungo il suo profilo e le montagne che le fanno da cornice.



Il raffinato design e gli interni realizzati in teck navale, evocano un ambiente nautico, dando la sensazione di trovarsi all’interno di uno yacht, dove nulla è lasciato al caso. Gli ospiti possono scegliere come personalizzare la propria camera, decidendo che fragranza diffondervi o il tipo di guanciale ed il tessuto delle lenzuola. La Spa è un’autentica oasi di piacere dove rilassarsi e prendersi cura di sé ed il suo fiore all’occhiello è la stanza del sale Himalayano con una lunga parete di mattoni di puro sale rosa dalle ineguagliabili proprietà terapeutiche. Il ristorante vanta chef stellati e una cantina dalle etichette prestigiose. Tutto è pensato per assecondare i desideri di una clientela esigente, internazionale e sempre in cerca di quella sensazione di esclusività che fa la differenza.