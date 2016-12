Donnavventura alle Maldive: tra comfort, sport e relax

Le Maldive restano saldamente tra le mete più ambite e sognate in assoluto, la destinazione perfetta per una vacanza che sia all’insegna del relax e che permetta di distaccarsi in maniera netta dai ritmi, spesso frenetici, che caratterizzano il nostro quotidiano. Incantano per la loro natura incontaminata ed ogni isola costituisce un piccolo mondo a se stante dove lasciare che siano altri a prendersi cura di noi, con la cordialità che contraddistingue il popolo maldiviano e la accogliente professionalità di chi lavora nei circa 100 resort dell’arcipelago.

Le Maldive infatti contano un numero sterminato di isole, sono circa 1200 distribuite il 26 atolli e di queste circa 100 ospitano resort, rigorosamente uno per isola ed ognuno con le proprie caratteristiche. Scegliere può sembrare difficile, ma se oltre a rilassarsi si ha anche voglia di praticare sport e divertirsi, il Palm Beach sull’isola di Madhiriguraidhoo, è certamente il posto ideale.



Siamo in uno degli atolli più famosi del Paese, quello di Lhaviyani, situato a nord della capitale Male. Sono sufficienti 40 minuti di volo per raggiungere questo paradiso terrestre incorniciato da quel mare turchese e cristallino che solo le Maldive sanno regalare: una bellezza essenziale fatta di pochi e semplici elementi dai colori ben definiti, il bianco accecante della sabbia, l’azzurro del mare e del cielo, il verde smeraldo della vegetazione. La punta settentrionale dell’isola è costituita da una lunga lingua di sabbia bianca che si protende in mare e che al tramonto crea uno scenario straordinariamente suggestivo.



Alla bellezza naturale dell’isola si aggiunge quella del suo resort, il Palm Beach Resort & Spa che combina il lusso e la comodità di un 4 stelle superior, all’ospitalità tutta italiana. Nulla è lasciato al caso, dalla cucina dove convivono specialità italiane e internazionali, ai trattamenti nell’elegante spa, sino alle tante attività sportive e ricreative a cui ci si può dedicare durante il soggiorno. Gli sport acquatici la fanno da padroni come canoa, paddle, windsurf, jet sky e catamarano, mentre il Palm Beach Diving Center organizza quotidianamente escursioni con il dhoni, nonché uscite per fare snorkeling o immersioni nell’eccezionale barriera corallina maldiviana, nota pei suoi colori e l’abbondanza di specie animali e coralli multicolore.



Nel resort si trova anche una palestra attrezzata a disposizione degli amanti del fitness e ci sono addirittura campi da tennis, da squash, da calcetto e beach volley. La Coconut Spa invece è un’oasi di relax con vista mare, dedicata alla cura del corpo, dove lasciarsi coccolare dalle mani esperte delle terapiste e dai trattamenti naturali che s’ispirano alle antiche pratiche di salute e bellezza di origine asiatica. Ci sono tutti gli ingredienti per una vacanza esclusiva e indimenticabile.