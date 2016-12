Donnavventura a Turks & Caicos, un arcipelago paradisiaco tutto da scoprire

E'una meta ancora poco conosciuta in Europa, ma molto gettonata dal turismo americano e canadese, anche in virtù del fatto che la lingua ufficiale sia l'inglese e la moneta il dollaro statunitense.



Sono una destinazione ambita per le immersioni subacquee, grazie alla ricca barriera corallina che è la terza più grande al mondo e vanta notevoli colori e varietà di specie animali e vegetali marine. Diving e snorkeling sono tra le attività sportive più praticate, data la bellezza dei fondali e nella stagione giusta, tra gennaio e marzo, c'è anche la possibilità di assistere alla migrazione delle megattere, che si muovono verso il golfo di Providenciales per l'accoppiamento.



I birdwatcher invece potranno trovare soddisfazione durante tutto l'arco dell'anno poiché si possono osservare centinaia di volatili, si conta che sulle isole vivano e transitino circa 170 specie di uccelli.



Le lunghe spiagge bianche come il borotalco e le acque limpide creano uno scenario da cartolina e il caldo clima tropicale completa questo quadro a dir poco accattivante. Turks & Caicos, da covo dei pirati prima e dei contrabbandieri poi, si è trasformata in un luogo esclusivo, dall'incredibile concentrazione di resort e residenze di lusso, mentre nella sua marina sono ormeggiati Yacht strepitosi.



E' un luogo in cui è impossibile annoiarsi poiché le attività che si possono svolgere sono davvero innumerevoli, dagli sport acquatici alle escursioni a cavallo e in quad, per vivere questo arcipelago a 360 gradi!