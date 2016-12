Donnavventura a Barcellona

15:02 - Barcellona, Barça per gli amici, ha accolto il team di Donnavventura in un turbinio di arte, moda e clima festaiolo. Protagonisti, gli edifici firmati Gaudí, la saporita paella ai frutti di mare e la veterana Stefania, che ha raggiunto qui il team, pronta e carica d’entusiasmo come sempre.

Dopo i saluti e una breve riorganizzazione del materiale, le reporter sono partite alla scoperta del capoluogo della Catalogna proprio da quello che è uno dei simboli dell’architettura barcellonese, la Sagrada Família. Il capolavoro dell’architetto Antoni Gaudí, al quale l’artista dedicò gran parte della sua vita, risulta ancora oggi incompiuto dopo più di 150 anni e probabilmente sarà portato a compimento solo nel 2026.



Impossibile tuttavia dire di aver visitato Barcellona, senza aver fatto un giro per le Ramblas, altro simbolo indiscusso della città. Da Piazza Catalunya quindi si segue la folla e ci si abbandona al pasei (passeggio) nel cuore della Rambla, la via più frequentata di Barcellona, tanto di giorno quanto di notte, fino ai piedi della statua di Cristoforo Colombo. Lungo questo caratteristico viale troviamo ristorantini, negozietti e, non ultimo, il Mercato della Boqueria, dove è possibile rifarsi gli occhi, oltre che la bocca, con prodotti ortofrutticoli, carne e pesce freschissimi.



A pochi passi da qui si trova anche quello che pare sia il più antico, nonché più rifornito, negozio artigianale di espadrillas del mondo, La Manual Alpargatera, nascosto nel Carrer d'Avino 7, uno dei must see per le amanti del fashion. Dietro a questa scoperta si nasconde l’occhio esperto della fashion blogger Elena Barolo, che ha accompagnato il team di reporter per andare alla ricerca degli indirizzi più trendy dello shopping nel cuore del capoluogo della Catalogna e non poteva certo mancare anche l’appuntamento con Custò Barcelona.



Per sfuggire al chiassoso centro cittadino tuttavia le Donnavventura hanno scelto la comodità e l’eleganza del Melià Barcelona Sky per trascorrere la notte. Situato nel cuore dell’avanguardistico quartiere di Poble Nou in piena Av. Diagonal, questo confortevole hotel dallo stile contemporaneo si trova peraltro anche a pochi passi dalla celebre Torre Agbar. Inaugurata nel 2005 dall’architetto Jean Nouvel, la torre si ispira curiosamente ai rilievi del Montserrat che circondano Barcellona e la notte si illumina di luci e colori.