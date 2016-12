Donnavventura approda a Dubai

foto Ufficio stampa Correlati La puntata del 26 febbraio Il team di Donnavventura atterra a Dubai, capitale indiscussa del lusso e della stravaganza, ma non solo… Dubai è una città tutta da scoprire. La vera avventura per queste neoreporter è stata proprio cercare di svelare il più possibile i segreti di questa intrigante città.

Partendo dallo storico quartiere di Bastakiya, una vera e propria oasi di pace, un angolo nascosto, dove il traffico e il caos cittadino diventano solo un lontano ricordo e la voce del muezzin riecheggia fra le sue strette viuzze. Da qui la carovana si sposta verso downtown Dubai fra grattacieli e fontane zampillanti, dove è il Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo, a far da protagonista. 828 metri di vetro e acciaio e una vista sulla città da togliere il fiato. E ancora il Burj Al Arab, la “Vela” e il quartiere di Jumeirah, un vero e proprio paradiso per chi ama il mare e il relax. E per finire una realtà davvero unica nel suo genere: il Meydan, l’hotel più lungo del mondo affacciato davanti ad uno spettacolare ippodromo. È qui che ha luogo la gara di cavalli con il montepremi più alto al mondo. Un altro primato quindi, per una città che non finisce mai di stupire.