Olanda: pedalare tra i tulipani

08:00 - Nei mesi di aprile e maggio l’Olanda, Paese dei fiori, è un’esplosione di colori e profumi: è il momento ideale per scoprirla in lentezza, pedalando in bicicletta. L’esperienza equivale ad una cromoterapia d’urto, un tuffo in una dimensione quasi surreale in cui a dominare e a trasportarci sono la vista e l’olfatto. Il suggerimento viene da Viagginbici.com, il Magazine del turismo sostenibile, che pedalando tra Amsterdam e dintorni ha raccolto sensazioni e informazioni preziose.

IL PARCO DI KEUKENHOF - Keukenhof (www.keukenhof.nl) è il biglietto da visita del Paese dei fiori, la rappresentazione di quante varietà e colori si possano creare. Keukenhof letteralmente significa “L’orto della cucina”, e nel 1400 era il luogo in cui Giacomina di Baviera coltivava le erbe che poi servivano per cucinare. Oggi è un parco di 32 ettari ricoperto da 75.000 tulipani di 600 varietà diverse, da giacinti, narcisi, etc. Ogni anno 93 floricoltori piantano a mano 7 milioni di bulbi per regalare ai visitatori uno spettacolo che non ha pari. Tutto è perfetto: il laghetto sembra disegnato per riflettere i colori sgargianti e rendere tutto più suggestivo. Camminando in questo bellissimo parco si è pervasi da un profumo che quasi stordisce: è quello dei giacinti, i primi a fiorire assieme ai narcisi nella stagione primaverile. E questa sensazione si ripete ad ogni angolo, ogni scorcio è un regalo per la vista, ed è un tuffo al cuore per la magnificenza e lo splendore dei tanti fiori che accompagnano la nostra visita. I tanti giardinieri al lavoro non permettono neppure ad una foglia di ingiallire. Ma attenzione questo spettacolo è visibile solo per un tempo limitato ogni anno: Keukenhof infatti è aperto solamente dal 18 marzo al 20 maggio.



PEDALARE TRA NARCISI,GIACINTI E TULIPANI IN FIORE - Per chi volesse provare cosa vuol dire pedalare tra i campi in fiore, è semplice, basta noleggiare una bicicletta nel parcheggio del Keukenhof. E’ una esperienza che non ha pari. Se noi siamo abituati al frumento e alle barbabietole, in quelle terre tra aprile e maggio si scorgono solo striscie multicolori, che all’approssimarsi schiudono la vista di narcisi, tulipani o giacinti. Muniti di una cartina, che verrà fornita dal noleggio, si può fare un tour di una ventina di chilometri che porta fino al mare. Il percorso è semplice, tutto in piano e su piste ciclabili. Gli olandesi sono molto diligenti e rispettosi delle biciclette, per cui anche nelle stradine di campagna in cui la sede è condivisa gli automobilisti danno sempre la precedenza alle due ruote. Il tempo in cui si riescono a coprire questi chilometri invece è indefinibile: lo spettacolo dei campi ricoperti di giacinti che degradano dal viola intenso al rosa, il contrasto tra campi di tulipani gialli che si intersecano con quelli rossi, è di quelli che non si vedono tutti i giorni. Anche il fotografo più scarso viene travolto da un raptus irrefrenabile, e quello che resta impresso assomiglia sempre e comunque ad un quadro di Van Gogh!



I FIORI ALL’INCANTO DI AALSMEER - Un’altra esperienza imperdibile è il Mercato dei fiori di AAlsmer. Niente a che vedere con il mercato galleggiante di Amsterdam, nato nel 1862 e ancora vivacissimo lungo il canale Singel. Il Bloemenveiling FloraHolland (www.floraholland.com) apre al pubblico alle 7 di ogni mattina e in un’area di un milione di metri quadrati vengono venduti ogni giorno 21 milioni di fiori e due milioni di piante. L’asta inizia alle 6 di ogni mattina e gli operatori accreditati pongono in essere 144.000 transazioni al giorno con una media di 4 secondi ciascuna. Lungo l’immenso capannone gli addetti ai lavori con dei piccoli e velocissimi montacarichi, si muovono come dentro ad un video game, trasportando da una parte all’altra vasi, scatoloni e carrelli pieni di ogni tipologia e qualità di fiori.



CONSIGLI UTILI - Compagnia aerea KLM da tutti i principali aeroporti italiani

Albergo ad Amsterdam. Un nuovo concept si sta imponendo: stanza di pochi metri quadri iper tecnologica, con servizio bar ristorante 24/7 , a 10 minuti dal centro e a 15 minuti dall’aeroporto. Si chiama Citizen M. Per visitare una città è una soluzione con un rapporto qualità prezzo eccellente (a partire da 79 euro) e il servizio è ottimo.

Se volete concedervi una sosta vicino alla spiaggia il consiglio è di fermarsi al Strandrestaurant Nederzandt at Noordwijk (www.noordwijk.info/), un luogo incantevole e arredato anche all’esterno con grande gusto.

Dove mangiare ad Amsterdam e dintorni. La cucina olandese non vanta grandi tradizioni. Sicuramente per la cena merita una visita Vork&Mess (www.vorkenmes.nl). Un simpatico chef di origine greca Jonathan Karpathios ha creato in una location avvenieristica sul lago un ristorante a km zero. Per il pranzo BAK 10 minuti a piedi dalla Stazione Centrale vi regalerà un pranzo light con una vista spettacolare in una location molto bella.

Dove noleggiare le biciclette. Al Keukenhof Rent-a-bike Van Dam (www.rentabikevandam.nl/keukenhof_en.html) In centro ad Amsterdam: YellowBike, Rent-A-Bike e Macbike sono le tre compagnie che vantano più punti noleggio.

TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI SU : www.iamsterdam.com