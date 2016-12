Donnavventura: tra Las Vegas e Monument Valley

08:00 - Nel settimo episodio di quest’avvincente serie americana siamo sempre nella Terra dei Navajo a poco distanza dal punto dove Utah, Colorado, New Mexico e Arizona si incontrano nel Four Corners. Ripartiremo, quindi, dalla Monument Valley e dalle sue rocce rosse di arenaria che incorniciano il panorama. Da qui la carovana si avventurerà verso nord alla scoperta di Mexican Hat e Goosenecks, altre conformazioni rocciose decisamente particolari.

Se tutto questo non potesse bastare, ci penserà il Lake Powell, a convincerci. Questo straordinario lago è opera di una diga sul Glen Canyon e anche qui è un elicottero che regala sicuramente le vedute più spettacolari del bacino e dei suoi canyon, come quella sul Rainbow Bridge National Monument, uno straordinario arco in pietra avvolto dal mistero e dalle credenze popolari o come quella sul Tower Butte, un’imponente torre rocciosa che spicca nel bel mezzo delle acque del Lake Powell. È sul lago che si affaccia anche Page, allegra cittadina situata proprio al confine fra l’Arizona e lo Utah.



Impossibile tuttavia lasciare Page e le placide acque del suo lago, senza aver prima ammirato uno degli scorci più imperdibili di questa terra: l’Antelope Canyon, una stretta gola lunga poco più di 200 metri e penetrata debolmente dai raggi del sole che, intorno a mezzodì regalano dei giochi di luce di straordinaria bellezza. Le sue pareti di roccia rossa e calcare, levigate nel corso di milioni di anni dall’acqua e dal vento, accompagno le reporter in un viaggio quasi nel centro della terra, dove l’atmosfera si fa quasi mistica.



Lasciamo infine Page e la tranquillità del Glen Canyon National Park per andare alla scoperta della città “più peccaminosa” d’America: Las Vegas, nel bel mezzo del deserto di Mojave. Soprannominata la città che non dorme mai, del gioco d’azzardo, dei matrimoni lampo, ma anche “Sin City”, la città del peccato, Las Vegas incarna perfettamente il mito della città del divertimento. Il contrasto con il paesaggio della Terra dei Navajo e col Lake Powell è a dir poco sconvolgente e il team si gode un momento di svago lungo la sua Strip (“la striscia”), dove i protagonisti indiscussisono gli stravaganti hotel e le insegne al neon e non più gli sconfinati paesaggi naturali.

Tuttavia per il team di Donnavventura Las Vegas vuol dire anche emozioni ad alto tasso di adrenalina: fra il simulatore di skydiving e un’esperienza davvero fuori dal comune come driver di caterpillar. Le Donnavventura non finiscono mai di stupirsi e di stupirci…



L’appuntamento con questa incredibile puntata è fissato per domenica pomeriggio alle ore 13:50 su Rete4, in replica il lunedì notte alle 00:50 e il sabato mattina alle 10:00.