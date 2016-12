WhatsApp come Facebook, arriva la funzione 'mi piace'

WhatsApp vuole imitare Facebook. Presto potrebbe arrivare anche per l'applicazione il pulsante 'Mi piace' in modo da potere apprezzare i contenuti ricevuti nei messaggi. L'indiscrezione giunge dal blog TalkAndroid, che anticipa anche l'arrivo sulla chat della funzione 'segna come non letto', che consente di archiviare un messaggio per leggerlo in un secondo momento e che è già presente su Facebook Messenger.