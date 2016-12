WhatsApp, non solo messaggi: dopo Android ci farà telefonare con iPhone

12:40 - Le chiamate vocali di WhatsApp arriveranno sul sistema operativo iOS di Apple , cioè sull'iPhone "entro un paio di settimane". Lo ha annunciato Brian Acton, il cofondatore della chat, durante la conferenza di Facebook per gli sviluppatori . Già nell'ultimo anno il team ha perfezionato le chiamate Voip per renderle disponibili su Android, dove ora funzionano con un meccanismo a inviti.

Whatsapp è l'applicazione di messaggistica più popolare del mondo con oltre 700 milioni di accounts. Ogni giorno vengono digitati 30 miliardi di messaggi, solo 10 in meno dei messaggini tradizionali. Da uno studio dell'Economist si prevede l'effettivo sorpasso entro la fine del primo trimestere del 2015. L'anno scorso è stata acquistata da Facebook per 19 miliardi.



Brian Acton ha dichiarato che non aprirà WhatsApp agli sviluppatori, come è stato fatto per l'altra chat di proprietà di Facebook, Messenger. Questo per evitare che i suoi 700 milioni di utenti vengano sommersi da messaggi indesiderati, cosa che avverrebbe se facessimo entrare gli esterni in WhatsApp. E ha aggiunto: "L'esperienza degli utenti è qualcosa che dobbiamo mantenere come sacra. Vogliamo che i messaggi siano voluti, non sollecitati".