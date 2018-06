Whatsapp, arriva l'etichetta "inoltrato" sui messaggi inviati contro catene di Sant'Antonio e spam

Con questo escamotage, quando si riceverà un messaggio - un testo, un'immagine o un video - se sarà accompagnato dalla dicitura "inoltrato", si potrà capire chiaramente che non è frutto di chi l'ha inviato, ma è un contenuto che sta circolando su Whatsapp.



L'etichetta, che comparirà sopra al messaggio, accompagnata da una freccia verso destra che contraddistingue l'inoltro, non potrà essere nascosta o disattivata dagli utenti.



Un cappio a doppio filo, insomma, per tutti quelli che finora si sono divertiti a mandare le catene o per le aziende che, spesso senza il consenso dei destinatari, quindi violando molte norme sulla privacy, utilizzavano Whatsapp come un rapido strumento di marketing che aveva per i riceventi un'unica conseguenza: spam.



Per ora, però, dovremmo accontentarci di visualizzare e cancellare e, semmai, in caso di fastidiosa insistenza, bloccare il contatto da cui i messaggi indesiderati provengono, perché la novità è stata scovata solo in una versione beta - cioè non definitiva - dell'applicazione per i dispositivi Android.