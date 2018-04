Whatsapp, tre novità in arrivo nella nuova versione

Note vocali - Per quanto riguarda i messaggi vocali è pronta anche per i dispositivi Android la funzione che permette di riascoltarli dopo la registrazione e anche prima dell'invio. Una funzione finora riservata solo ai sistemi operativi iOs, quelli di iPhone.



Gif - Nuovo sistema di catalogazione per le gif. Grazie al prossimo aggiornamento sarà possibile la ricerca per categorie e non più casuale tra la sfilza di proposte dell'app, ma anche tramite parole chiave e tra le più popolari con la sezione trending. L'utente, inoltre, potrà salvare le proprie gif preferite, per poterle recuperare più facilmente ed utilizzarle in seguito.



Catene - Una funzione più nascosta, ma non meno importante, arriva dal sistema che smaschera e cerca di bloccare le cosiddette catene di Sant'Antonio: niente più spam, messaggi inutili o vere e proprie truffe. A patto che il sistema sia in grado di individuarle automaticamente: il metodo è quello di raggruppare messaggi uguali tra loro e condivisi spesso dagli utenti, per poi selezionare e bandire i messaggi non graditi o pericolosi.