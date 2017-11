Tripadvisor segnalerà gli hotel dove sono avvenuti stupri e molestie sessuali

L'idea - Tutto è partito qualche giorno fa, quando la piattaforma ha cancellato una recensione del 2010 in cui una donna diceva di essere stata stuprata da uno degli addetti di sicurezza di un hotel. Come riporta il New York Times, Tripadvisor si è scusata con la protagonista della vicenda - Kristie Love, 35enne di Dallas - chiarendo che la recensione è stata rimossa a causa di una vecchia policy che permette di usare soltanto un linguaggio adatto alle famiglie. Questo episodio, però, ha spinto il portale a rendere le informazioni più chiare per gli utenti e a lanciare l'iniziativa.



L'obiettivo è quello di dare una chiara idea della sicurezza del posto in cui si va ad alloggiare. "Questi simboli rimarranno su TripAdvisor per un massimo di tre mesi - ha spiegato il portavoce, Kevin Carter - Ma se le questioni persistono, la durata potrà essere estesa. Si tratta di un segnale informativo, non punitivo".



I resort "incriminati" - Tre resort si sono già aggiudicati la banda rossa e tutti si trovano nella frequentatissima area di Playa del Carmen, in Messico.