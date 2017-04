Speak to Go, il nuovo "teletrasporto" di Google in realtà virtuale

Google ha presentato una serie di applicazioni web basate sulla realtà virtuale sulla nuova pagina "Web VR Experiments", una delle quali permette di esplorare il mondo utilizzando la ricerca vocale . “Speak to Go” è ottimizzato per funzionare con auricolari VR sulle piattaforme Daydream e Cardboard ma si può anche provare sul proprio telefono o computer senza auricolare, attivando il microfono su Chrome e dettando con la voce l'indirizzo nel quale ci si troverà se ci sono dati Street View disponibili. Sul pc, basta toccare la barra spaziatrice per far attivare a Google il "teletrasporto" che porta gli utenti in modo casuale in giro per tutto il mondo.

Su desktop l'applicazione sembrerebbe solo uno strumento di ricerca vocale associato a Google Maps, ma con un auricolare e Google Cardboard si può ottenere un'esperienza di esplorazione più reale, in quanto si è tagliati fuori da altri elementi visivi e sonori. "Speak to Go" mette in mostra i punti di forza di WebVR come strumenti intuitivi e unici, una possibilità per gli utenti di sperimentare le esperienze in realtà virtuale semplicemente visitando un url. Nel mese di novembre, Google ha introdotto la sua applicazione "Earth" per il dispositivo Htc Vive, un nuovo strumento mobile a 360 gradi utilizzabile con Cardboard o Daydream.