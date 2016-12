Parità sul posto di lavoro... virtuale: da Google 13 emoji di professioni rosa

Dalla dottoressa alla musicista, dalla cuoca alla contadina: la parità di genere sul lavoro può passare anche dalle emoji. Lo sostengono i quattro dipendenti Google che hanno creato 13 nuove faccine volte a rappresentare meglio le donne in ambito professionale e hanno presentato il nuovo gruppo a Unicode, il consorzio incaricato di approvare e standardizzare emoji e altri caratteri in modo che vengano visualizzati nello stesso modo in ogni Paese e su ogni piattaforma. A fine anno saranno disponibili per tutti gli internauti.