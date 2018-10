Instagram: nasce il Nametag per seguire un profilo in pochi secondi

Per recuperare il proprio Nametag basta semplicemente aggiornare l'applicazione, accedere al prorpio profilo e cliccare "burger menu" nella schermata principale in alto a destra. Non resta che sottoporlo alla persona interessata che lo scansionerà tramite il comando "scannerizza un nametag". Il codice può essere personalizzato con immagini o emoji e in molti l'hanno già definito il biglietto da visita digitale del nuovo millennio.



Il Nametag può essere poi condiviso attraverso messaggi di testo o altri social network, come Facebook, Whatsapp e Telegram, attraverso la freccia in alto a destra del badge personale.