In Brasile arriva FaceGloria, il social network evangelico e morigerato

La risposta religiosa a Facebook si chiama FaceGloria e si presenta come "la rete sociale perfetta per condividere l'amore e la sapienza cristiana". Nato in occasione della Marcia per Gesù a San Paolo per collegare i fedeli del credo evangelico in tutto il mondo, appena aperto ha avuto almeno 50mila iscrizioni. Sulla piattaforma vietato condividere immagini allusive a droga e alcool, pornografia e omosessualità, perché il sito si rivolge a "famiglie e giovani con la testa a posto".