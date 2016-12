22 luglio 2016 13:55 Il primo volo di "Aquila", il drone che punta a connettere 1,6 miliardi di persone Il progetto del Connectivity Lab di Facebook ha lo scopo di portare la banda larga a coloro che vivono in località remote

"Internet fornisce informazione, opportunità e connessioni umane, tutto ciò che meno della metà del mondo ancora non ha". Questo è il messaggio di Facebook per annunciare il primo test di volo di Aquila, un drone con cui il social network più famoso al mondo si propone di portare reti mobili a banda larga a 1,6 miliardi di persone che vivono in località remote e prive di accesso.

Cos'è AquilaAquila è un drone a energia solare dall'apertura alare superiore a quella di un Boeing 737, ma dal peso pari a un terzo di un'auto elettrica. Si tratta di un velivolo pensato per volare a un'altitudine tra i 60mila e i 90mila piedi (tra i 18mila e i 27mila chilometri circa) per 90 giorni consecutivi consumando 5mila watt di potenza. Un'altezza che permette di fornire connessioni a Internet sulla terraferma in un'area dal diametro di quasi 100 chilometri attraverso comunicazioni laser e sistemi a onde millimetriche. Aquila è solo una parte dell'iniziativa Internet.org, con cui il Connectivity Lab di Facebook vuole costruire nuove tecnologie che connettano il mondo sfruttando la potenza della rete senza fili.