Il piccione viola alla conquista di Facebook: la storia del fenomeno

Che cos'è il " piccione viola " protagonista in questi giorni sui social e sul web? Lo avrete probabilmente incontrato in uno dei suoi movimenti, condiviso su Facebook dai vostri amici o dalle pagine che seguite.Si tratta di un nuovo contenuto creato dalla disegnatrice Syd Weller , che ha fatto mesi fa la sua prima apparizione in un video virale per poi diventare uno degli adesivi attualmente più in voga in tutto il mondo.

La mamma di "Trash Doves", traducibile in "colombo della spazzatura", è quindi un'illustratrice di talento in Adobe Creative residente in Florida. Ha creato il piccione viola inserendolo in un video animato insieme a un gattino che, pubblicato dalla pagina thailandese sudlokomteen, raggiunse 3.7 milioni di visualizzazioni in poco più di cinque giorni.



Successivamente, visto il suo successo, è stato inserito nell'App Store e tra gli stickers di Facebook, dove è disponibile una serie di adesivi che vedono come protagonista l'uccello dai grandi occhi impegnato in svariate situazioni, delle quali la più utilizzata e virale è sicuramente quella in cui scuote ripetutamente la testa in modo buffo e insistente. E dà lì si sta diffondendo nelle bacheche virtuali.



Come si trovano ed attivano i Trash Doves?

1 - Una volta effettuato l'accesso a Facebook, bisogna cliccare sulla faccina che ride (invia adesivo) presente nel campo usato per scrivere i commenti a qualunque post.

2 - Successivamente compare una nuova finestra con tutti i gruppi di adesivi disponibili. Qui bisogna cliccare sul simbolo "+".

3 - Accedere alla marketplace degli stickers di Facebook. Schiacciando sul bottone "Free" (Gratis) si può abilitare l'uso dei piccioni nei commenti.



Riusciranno questi pennuti a conquistare definitivamente il mondo dei social?

La disegnatrice, resa famosa per questa sua creazione, ha intanto ringraziato in un video tutti i nuovi affezionati a questo nuovo social trend