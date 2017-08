I blog compiono venti anni

Il primo blog è stato effettivamente pubblicato il 23 dicembre 1997 grazie a Jorn Barger, un commerciante americano appassionato di caccia che decise di aprire una pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby. Negli Usa il blog ha riscosso un gran successo: da privilegio esclusivo di università e centri di ricerca, si è evoluto fino a diventare alla portata di tutti gli utenti.



Nel 2001 la "moda" del blog è approdata anche in Italia. Utilizzando semplicemente una connessione a internet, i "blogger" (così sono stati definiti i fruitori) hanno creato in maniera facile e veloce siti personali su cui pubblicare storie, pensieri, informazioni, notizie e opinioni in completa autonomia. Da quel momento il blog è diventato un luogo dove poter stare virtualmente insieme agli altri e dove, generalmente, poter esprimere la propria opinione in libertà.



Negli anni il suo utilizzo ha periodicamente registrato alti e bassi, sopratutto con l'avvento dei cugini social network: Facebook, Twitter e Instagram sono diventati i maggiori competitor dei blog, ma nessuno di questi è riuscito a sostituirli. Il blog, infatti, porta con sé un elemento difficilmente replicabile attraverso i profili dei social: è una piattaforma trasversale, ed è questa la caratteristica che lo rende ancora preferibile come luogo in cui pubblicare un contenuto testuale.