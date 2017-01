Hacker, ogni 10 secondi un pc o smartphone preso in "ostaggio"

Ci sono due modalità distinte di "ransomware": la prima si verifica quando viene bloccato l'accesso al dispositivo mentre la seconda consiste nel cifraggio di dati contenuti in computer e device mobili resi inacessibili.



Ma cosa può fare la "vittima" di un sequestro informatico? Solitamente, tende a pagare una cifra che può andare da qualche centinaio di euro quando si tratta di singoli utenti, a decine di migliaia di euro nel caso delle aziende. Il pagamento del riscatto si basa su un improbabile "rapporto di fiducia" con l'hacker, che si spera, una volta incassata la cifra, proceda al dissequestro del dispositivo. Finora i malviventi informatici hanno rispettato i patti ma come spiegano gli analisti di Kasperky - società russa specializzata nella produzione di software di sicurezza - in futuro potrebbe non essere più così. Infatti, il fenomeno di popolarità di questa pratica estorsiva è notevolmente aumentato e con l'entrata in scena di hacker di "bassa leva", non è più scontato che bastera il riscatto per liberare il computer.



Ma il ramsomware non è l'unica minaccia informatica in auge quest'anno. La lista è lunga e continua con gli Apt, sigla che indica "attacchi mirati e persistenti", cioè rivolti a specifiche persone, siano essi capi d'azienda da truffare o funzionari da spiare. È in crescita anche il fenomeno delle cyber-rapine: l'esempio più clamoroso è quello di un gruppo di criminali che ha preso di mira il circuito di comunicazione interbancaria Swift, mettendo a segno un furto da 81 milioni di dollari ai danni della Banca centrale del Bangladesh.