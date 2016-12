Facebook, Wall Street Journal: Zuckerberg paga le star di YouTube per fare dirette video

Justin Osofsky, il vice-presidente per le Global Operations & Media Partnerships di Facebook, ha però precisato che il pagamento di alcune celebrità del web non fa parte di una "strategia di acquisizione": "A marzo abbiamo annunciato che stiamo testando diversi modi per sostenere i partner che cominciano a sperimentare Facebook Live. Abbiamo un primo programma beta per un numero relativamente piccolo di partner che comprende una vasta gamma di tipi di contenuto dalle regioni di tutto il mondo. Come parte di questo programma di test pilota stiamo lavorando con questi partner per offrire un sostegno finanziario temporaneo per promuovere la sperimentazione di questo nuovo formato. I membri del programma beta sono stati scelti sulla base di una serie di diversi fattori, tra cui: i partner che hanno avuto la capacità di produrre e testare una varietà di programmazione dal vivo con facilità; partner che avevano già sperimentato dal vivo e avuto un certo successo in anticipo; le figure pubbliche partner di Facebook che hanno già dimostrato interesse per fare Live con l’app Facebook Mention; e i partner che hanno delle case rilevanti sull'uso di Live, quali per esempio le ultime news, e Q&A condotti da personaggi celebri. Abbiamo voluto invitare una vasta gamma di partner in modo che potessimo ottenere un feedback da una varietà di organizzazioni diverse su cosa funziona e cosa no".