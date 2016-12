21 dicembre 2016 12:28 Facebook si rinnova: in arrivo i post colorati e i live audio Sono le due grosse novità proposte dal social network di Zuckerberg per il 2017

Per dare maggiore risalto agli status degli utenti, Facebook ha deciso di dare la possibilità di colorarli. Si tratterebbe di uno strumento all'insegna della maggiore personalizzazione e di un migliore impatto visivo. Ma non è l'unica novità in arrivo nel 2017. Infatti, ci sarà anche il lancio dei Live audio e delle dirette in streaming solo radiofoniche. Grossi cambiamenti, dunque, per il social network blu che, dopo aver raggiunto la soglia dei due miliardi e mezzo di utenti in tutto il mondo, intende allargare ulteriormente gli orizzonti

La svolta colorata - Per poter colorare i post basterà andare sul proprio status e scegliere un colore contenuto in una barra di comandi che comparirà sotto il testo. Non sarà possibile, invece, applicare la funzione per i link, le immagini o i video. Come fa notare il sito "The Next Web", si tratta di una svolta nell'identità cromatica della piattaforma fino a ora fatta semplicemente di due colori, il bianco e il blu. Prossimamente, ci sarà, dunque, una gamma di scelta per tutti i gusti che andrà dal giallo all'arancio e al rosso fino al viola e al nero.



Questa nuova possibilità offerta da Facebook, è in fase di distribuzione sugli smartphone Android. Invece, chi possiede un iPhone e chi usa la versione web del social, ne beneficerà nei prossimi mesi. Per questa volta, Facebook avrebbe deciso di privilegiare gli utilizzatori Android.