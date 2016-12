Facebook apre Messenger a tutti, si potrà chattare anche con i "non amici"

Fino ad oggi bisognava essere iscritti al social per poter usare la chat, poi è bastato solo il numero di telefono, ora basteranno nome e cognome per poter scrivere a un qualsiasi utente in privato, anche se non fa parte della cerchia di amici. E' questa l'ultima novità in casa Facebook, che punta ad aumentare la popolarità di Messenger, portandola ai livelli di Whatsapp. Resta il dubbio se l'apertura della chat a tutti non porti a fenomeni di spam da parte di singoli utenti o anche aziende.